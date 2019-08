Circuito Paulista de Basquete 3×3 leva campeão a Los Angeles

A quinta edição do Circuito Paulista de Basquete 3×3 chega ao final neste final de semana, quando 12 equipes vão disputar o título da categoria elite masculino, na Arena Multiuso de Taboão da Serra. Além do troféu, o maior atrativo será uma vaga na etapa do FIBA3x3 World Tour de Los Angeles, nos dias 20 e 21 de setembro, com tudo pago.

Entre os favoritos estão o São Paulo DC, único time com estrutura profissional na modalidade e campeão da segunda etapa, além de Rio Preto Guarani e SC Ourteam NKB, vencedores da primeira e terceira etapa, respectivamente, e o Campinas Q4, número 1 do Brasil no ranking mundial da FIBA3x3.



Soriani, do São Paulo DC, em ação no Circuito Paulista. Foto: Bruno Medino/ANB3x3

As outras equipes que vão participar da final serão: Santos 3×3, SP CHR Basquete, SP IDC 3×3, Mogi 3×3, SPDC U23, RJ Lendas, Rio de Janeiro e SP Underdogs VQ.

“Criamos a Liga ANB3x3 para realmente formalizar as equipes no Brasil desde 2018, reconhecendo equipes formais, os atletas e garantindo o calendário de torneios e essas vagas classificatórias para etapas do World Tour, fazendo com que as equipes possam se organizar, jogar dentro desse calendário todos os torneios, ganhando ritmo de jogo, tendo esse reconhecimento formal. Com isso alcançamos em 2019 quase 100 equipes filiadas e, aproximadamente, 600 atletas filiados à Liga, jogando constantemente durante toda a temporada de 2019”, afirmou Vinicius Cardozo, presidente da ANB3x3.

A final do Circuito Paulista será disputada também nas categorias sub 18 masculino e feminino, sub 23 masculino, +35 masculino, Open masculino e adulto feminino.

“A estratégia para 2020 é continuar o trabalho da Liga, reconhecendo equipes e atletas, ampliando de seis categorias para dez e chegar a mais de mil atletas filiados, podendo jogar constantemente os torneios da temporada”, explicou Vinicius Cardozo.