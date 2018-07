Cleveland renova com Thompson e acalma o amigo LeBron James

LeBron James, enfim, pode trabalhar tranquilo.

A principal preocupação do astro do Cleveland Cavaliers antes do início da temporada 2015-2106 da NBA residia na permanência de Tristan Thompson. LeBron considerava fundamental para o sucesso da equipe que o companheiro renovasse o contrato.

A posição firme do jogador certamente foi decisiva para que o acordo fosse selado. O empresário de Thompson, Rich Paul, o mesmo de LeBron, também aceitou reduzir um pouco o pedido inicial em relação ao tempo de contrato. A renovação foi acertada por US$ 83 milhões (R$ 320 milhões) por cinco anos. A princípio, o ala-pivô queria receber US$ 94 milhões (R$ 370 milhões) por seis temporadas.

No Instagram, Thompson confirmou com um post que o acordo foi finalizado. Com um boné co Cleveland, o jogador escreveu: “Foi um longo verão de tédio e trabalho duro, mas agora é voltar para The Land (Cleveland) para tratar de alguns negócios não finalizados”, escreveu.

O ala estava afastado das atividades com os companheiros desde que não aceitou uma renovação automática por uma temporada no mês passado. Agora poderá iniciar os treinos com o técnico David Blatt, que, mesmo à distância, acompanhou os trabalhos realizados pelo jogador.

A renovação, sem dúvida, deixa o Cleveland ainda mais forte na luta pelo título. Também dissipa qualquer preocupação da cabeça de LeBron e, claro, ajuda na permanência do astro ao final do contrato.

“Eu amo Tristan, eu acho que todos nós amamos Tristan, sabemos que ele é capaz de fazer o nosso time. Ele é um peça enorme do quebra-cabeça para o nosso sucesso”, afirmou LeBron, recentemente.

A estreia do Cleveland Cavaliers na temporada da NBA será na próxima terça-feira, dia 27, contra o Chicago Bulls, no United Center.