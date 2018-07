Clippers vão de patinho feio à sensação da NBA

Até pouco tempo considerado o patinho feio de Los Angeles, os Clippers estão provando dentro de quadra que o time badalado por lá não são os Lakers, de Kobe Bryant, Pau Gasol, Dwight Howard e Steve Nash.

Enquanto os Lakers já trocaram de treinador (Mike D’Antoni substituiu o demitido Mike Brown) e tem uma campanha negativa (14 vitórias e 15 derrotas), os Clippers estão jogando um basquete consistente, baseado no conjunto, sob o comando do competente Vinny Del Negro.

A última vítima dos Clippers foram os Celtics. O Boston foi atropelado no Staples Center na noite de quinta-feira, por 106 a 77. A equipe alcançou o 15º triunfo consecutivo, melhor marca da franquia na história.

Com 23 vitórias e seis derrotas, os Clippers estão na liderança da Conferência Oeste e vai brigar com Oklahoma City Thunder (22 vitórias e seis derrotas) e San Antonio Spurs (22 vitórias e oito derrotas) pela chance de disputar o título da NBA contra o atual campeão Miami Heat ou New York Knicks.

“A sensação é muito boa, mas não podemos ficar impressionados com essas vitórias. Não podemos ser medidos pelas vitórias na temporada regular”, afirmou o armador Chris Paul, um dos responsável pelo crescimento dos Clippers ao desembarcar por lá em uma troca com o New Orleans Hornets na temporada passada.

Blake Griffin, outro que tem uma parcela importante no sucesso da franquia, alerta que o time precisa estar bem nos playoffs. “Queremos estar vencendo em abril, maio e junho…”, disse o ala, reforçando o discurso do companheiro.

O discurso do técnico Vinny Del Negro está alinhado com o dos jogadores. “Temos de ser profissionais, temos que estar preparados. Temos que estar fechados e concentrar no que queremos e em como conseguiremos isso.”

Na vitória sobre o Boston, os Clippers, mais uma vez, usaram o conjunto. Nenhum jogador se destacou mais do que os outros ofensivamente. O cestinha foi o reserva Matt Barnes, que anotou 21 pontos.

O banco contribuiu ainda com boas atuações de Lamar Odom, que anotou quatro pontos, deu cinco assistências e amealhou 13 rebotes, e Jamal Crawford, que fez 17 pontos e deu quatro assistências.

Entre os titulares, Blake Griffin anotou 15 pontos e amealhou oito rebotes. Chris Paul deu impressionantes 11 assistências, enquanto Caron Butler contribuiu com 14 pontos.

OBS: o blogueiro retornou ao espaço nesta sexta-feira após um período de folga.