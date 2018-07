Clubes da LBF não vão participar de reunião agendada pela CBB

O Colegiado de Clubes do Basquete Feminino não terá um representante na reunião organizada pela Confederação Brasileira de Basketball para debater o atual cenário da modalidade. O encontro está agendado para quinta-feira, às 13h, no Salão de Convenções da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro.

A alegação das seis equipes que participam da LBF 2015-2016 é que o encontro foi marcado pela CBB para o mesmo dia de uma reunião da liga. Por isso, na manhã desta quinta-feira, às 10h30, em uma coletiva, no Hotel Grand Mercure, em São Paulo, os representantes das equipes vão esclarecer assuntos referentes às críticas dos clubes, dirigentes e atletas à atual gestão do naipe feminino.

Segundo comunicado da CBB, foram convidados dirigentes, técnicos, atletas e presidentes de federações que estão disputando a LBF, além de representantes do Ministério do Esporte, Comitê Olímpico do Brasil (COB), Associação de Atletas Profissionais de Basquetebol, Associação de Treinadores de Basquetebol, da LNB e o presidente da LBF.

A posição dos clubes em não participar do encontro é mais um capítulo da crise do basquete brasileiro. Encabeçado por Ricardo Molina, presidente do Corinthians/Americana, e com participação das outras cinco equipes ( América de Recife, Maranhão, Sampaio Corrêa, Santo André e Presidente Venceslau), o grupo pede mudanças profundas e uma maior influência dos clubes na gestão da CBB em relação ao basquete feminino.

Entre os pedidos, os clubes querem ter autonomia para escolher o treinador da seleção brasileira e definir quais jogadoras serão convocadas. O grupo ameaça não liberar nenhuma jogadora para o evento-teste do basquete feminino para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que acontece no começo de 2016.