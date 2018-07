Clubes entregam propostas e aguardam posição da CBB

A polêmica no basquete feminino continua longe do fim. O Colegiado de Clubes aguarda uma posição da Confederação Brasileira de Basketball, que, por enquanto, não acena com um encontro para aparar arestas.

As propostas das seis equipes que participam da LBF foram apresentadas ao presidente da CBB, Carlos Nunes, por Ricardo Molina, presidente do Corinthians/Americana e líder do grupo, em um encontro que eles tiveram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no início da última semana.

Molina apresentou oficialmente o que entregou ao presidente da CBB na quinta-feira passada, em coletiva em São Paulo, e pediu uma reunião para discutir o assunto. No mesmo dia, Carlos Nunes comandou um encontro no Rio de Janeiro sobre o planejamento do basquete feminino para os Jogos Olímpicos de 2016 sem contar com nenhum representante dos clubes.

Naquela oportunidade, pouco dias depois do encontro informal com Molina, Carlos Nunes lamentou o comportamento dos clubes. No dia seguinte, o técnico Luiz Zanon convocou 12 jogadores (todas da LBF) para o evento-teste do basquete. A competição será disputada entre os dias 15 e 17 de janeiro, na Arena de Basquete no Parque Olímpico da Barra.

Sem receber atenção da CBB, que negou ao blog ter recebido um pedido para um reunião com o Colegiado, os clubes mantém ameaça de boicotar o evento-teste.

O fato de Adrianinha, que estava aposentada da seleção, ser convocado foi encarado como uma provocação de Zanon. O treinador ficou quase 50 minutos conversando por telefone com a armadora na quarta-feira, um dia antes da coletiva do Colegiado.

As equipes fazem dois pedidos: que os técnicos dos seis times da LBF componham o departamento técnico da entidade naipe feminino e que os dirigentes destas seis equipes acompanhem onde serão alocados os recursos disponíveis da seleção feminina para os Jogos Olímpicos de 2016.

Agora é aguardar os próximos capítulos da novela.