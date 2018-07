Com 14 jogadores, Magnano inicia processo de definição

Depois de dez dias de treinos, o Brasil faz o primeiro amistoso na preparação para o Mundial da Espanha, contra Angola, nesta quinta-feira, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio, pelo Super Desafio BRA.

Mais do que o comportamento da equipe em quadra, os jogos diante do campeão africano e da Argentina, sábado, no mesmo local, vão dar início ao processo de definição do grupo para o torneio que começa no dia 30 de agosto.

Depois do Campeonato Sul-Americano, competição que terminou na segunda-feira, o técnico Rubén Magnano escolheu quatro jogadores que estavam no grupo de José Neto na Venezuela para continuar os treinos com 14 atletas.

Os armadores Raulzinho Neto e Rafael Luz e os pivôs Rafael Hettsheimeir e Cristiano Felício já estão com o grupo no Rio de Janeiro, assim como o técnico José Neto, que é auxiliar de Magnano.

Dois jogadores serão cortados até o embarque da seleção brasileira à Europa para a parte final da preparação.

Dos quatro, Cristiano Felício não tem condições de ir ao Mundial. As duas vagas serão definidas diante das fragilidades da equipe que Magnano observar nos treinos e jogos no período de preparação.

Não vejo como impossível o treinador optar por Raulzinho Neto e Rafael Luz, reforçando o setor de armação, mas considero mais provável que Rafael Hettsheimeir fique com uma das vagas por causa da necessidade de ter um garrafão forte e com mais opções.

Há ainda uma possibilidade dos três irem ao Mundial em caso de algum problema com os jogadores quem treinam há dez dias. Guilherme Giovannoni, por exemplo, torceu o tornozelo na semana passada e ainda está sob cuidados dos médicos.