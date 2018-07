Com 33% nos lances livres, Brasil leva surra da Argentina

Luis Scola, mais uma vez, teve boa atuação contra o Brasil. O ala-pivô do Indiana Pacers terminou com um duplo-duplo – 23 pontos e 11 rebotes – na fácil vitória da Argentina por impressionantes 20 pontos de diferença (90 a 70), pela Copa Tuto Marchand, que está sendo disputada no Coliseu Roberto Clemente, em San Juan (Porto Rico).

Mas escrever mais um post sobre Scola e seu desempenho contra o Brasil é chover no molhado. O que quero destacar da derrota brasileira, desta vez, é o rendimento da equipe na linha de lance livre.

Claro que não podemos esquecer que os jogadores foram apáticos em boa parte da partida (o começo até foi promissor, com boas jogadas, enterradas), mas os números comprovam o quanto os argentinos foram eficientes quando sofreram faltas.

A Argentina chutou 33 lances livres e acertou 30. Um impressionante aproveitamento de 91%, sendo que Scola registrou 100% (8 de 8). O Brasil teve direito a 18 lances livres durante o jogo e acertou apenas seis. Um pífio desempenho de 33%!!!

Nos arremessos de quadra, o aproveitamento das seleções foi similar. O time de Rubén Magnano registrou 44% (27 de 61) no geral e 43% (10 de 23) nas bolas de três, enquanto os comandados de Julios Lamas registraram 47% (26 de 55) no geral e 47% (8 de 17) nas bolas de longa distância.

Por isso, o aproveitamento das equipes nos lances livres realmente foi um fator de desequilíbrio na derrota brasileira, neste sábado, em Porto Rico.

O revés não significa muito para o torneio, que é apenas preparatório, mas serve de alerta para a Copa América, que começa no dia 30, na Venezuela. Se jogar assim outra vezes, o Brasil, com certeza, vai sofrer para se garantir no Mundial do ano que vem, na Espanha.