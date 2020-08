Com atuações sólidas, Damiris tem excelente início de temporada na WNBA

Única representante do Brasil na WNBA, Damiris registra o seu melhor desempenho neste início de temporada em comparação aos anos anteriores na liga norte-americana feminina de basquete.

A brasileira foi titular nos quatro jogos do Minnesota Lynx (3 vitórias e uma derrota) e ostenta 30 minutos em quadra de média. Na temporada anterior, em 26 jogos (também como titular), foram 25,7 minutos, até então o maior tempo.

A permanência em quadra por um período maior está, obviamente, ligado ao desempenho de Damiris. A brasileira registra 11,5 pontos de média, número também superior ao conquistado na temporada passada (9,6 pontos).

O aproveitamento nos arremessos tem sido um pouco menor do que nos anos anteriores, mas, mesmo assim, é bastante positivo. Damiris registra 41,2% nos arremessos de quadra e 37,5% nas bolas de três pontos, além de 80% nos lances livres.

Damiris tem ainda 6,3 rebotes por jogo, superando os 5,1 de sua primeira temporada na WNBA, em 2014, também pelo Minnesota. São 4,8 rebotes defensivos e 1,5 rebote ofensivo de média.

A brasileira ainda registra 1,5 roubada de bola, superando o desempenho da temporada anterior de 0,7. Damiris só está um pouco atrás nas assistências, com 2,5 contra 3,2 de 2019.

Os números servem somente para comprovar o excelente desempenho de Damiris. O que se vê nas partidas é muito mais do que apenas estatísticas. A ala demonstra um amadurecimento absurdo em seu jogo, com uma contribuição nos dois lados da quadra, sempre com boas tomadas de decisões.