Com cesta incrível, Real vence Barça na Copa do Rei

Vencer o arquirrival tem um gosto especial. Vencer o arquirrival com uma cesta no último segundo e ainda faturar o título tem um sabor inigualável. Foi o que aconteceu na final da Copa do Rei da Espanha entre Real Madrid e Barcelona, que rolou no domingo em Málaga.

Com boa atuação do brasileiro Marcelinho Huertas (15 pontos e oito assistências), o Barça vencia o jogo por 76 a 75 a oito segundos para o final da partida até que Sergio Llull acertou um arremesso que vai ficar na memória do torcedor merengue por muito tempo.

O excelente Sergio Rodriguez disparou para o ataque após receber o fundo bola com Victor Sada colocado em seus calcanhares. Na quadra ofensiva, Kostas Papanikolaou dobrou na marcação sem necessidade e o barbudo armador do Real deu passe para Llull, livre, quase na zona morta.

O resultado você confere no vídeo abaixo:

A cesta de Llull levou os fanáticos torcedores do Real ao delírio. A vitória por 77 a 76 (a transmissão espanhola chegou a colocar 78 no placar do GC, mas o arremesso certeiro não foi de três) garantiu o título ao time merengue. O herói foi modesto.

“Quero dedicar o título aos torcedores que sempre impulsionam vitórias como esta”, comentou. “Foi um jogo muito difícil, uma grande final. O Barcelona dificultou muito para nós”, completou.

Llull terminou o jogo com apenas nove pontos (não precisa ter anotado mais!). O cestinha da equipe foi Rudy Fernández, com 19. Eleito o MVP da Copa do Rei, Nikola Mirotic contribui com outros 17.