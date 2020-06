Com contratação do cobiçado Betinho, Unifacisa dá demonstração de força

Se alguém ainda tinha dúvida (o que imagino ser difícil pela seriedade do projeto idealizado por Diego Gadelha) de que o time da Unifacisa veio para ficar, ela foi desfeita nesta terça-feira.

A equipe de Campina Grande (PB) fechou acordo por uma temporada com o ala Betinho. O jogador foi o destaque do Pinheiros nas últimas duas edições do NBB e ficou livre no mercado na primeira quinzena de abril, quando foi dispensando ao lado de outros nove jogadores por uma decisão da diretoria do clube.

Desde então, Betinho entrou no radar de diversas equipes. A Unifacisa deu uma demonstração de força e garantiu os serviços do cobiçado ala. O acordo verbal foi fechado e resta apenas o jogador colocar sua assinatura no papel.

A equipe paraibana não deve parar por aí e tem outros atletas na mira, como o americano Corderro Bennett, ex-companheiro de Betinho no Pinheiros, para montar um elenco ainda mais forte para tentar brigar pelo título do NBB na próxima temporada. A Liga Nacional de Basquete, por enquanto, não definiu o calendário.

Ao aceitar defender o time da Unifacisa, Betinho volta para uma equipe do nordeste do País. Natural de Limeira, o ala de 32 anos, que tem passagem por diversos clubes, defendeu o Basquete Cearense na temporada 2017/2018.

Na última temporada do NBB, que se encerrou em maio sem campeão por causa do novo coronavírus, Betinho registrou 16,1 pontos, 3,7 rebotes e 3,5 assistências.

Não conhece o projeto da Unifacisa? Confira o Cesta no Estadão com Diego Gadelha: