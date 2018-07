Com foto, Varejão presta homenagem a Raulzinho

A atuação impecável de Raulzinho na vitória diante da Argentina, que colocou o Brasil nas quartas de final do Mundial da Espanha, ainda repercute dois dias depois da partida. Nesta terça-feira, o pivô Anderson Varejão, outro que teve boa atuação no domingo, prestou mais uma homenagem ao companheiro.

O jogador do Cleveland Cavaliers postou em sua conta no Instagram uma foto (confira abaixo) com o armador e escreveu: “Alguém aí conhece esse garotinho da foto? Dica: ele arrebentou contra a Argentina!”.

Raulzinho viu sua vida mudar completamente após anotar 21 pontos (todos no segundo tempo) e registrar um aproveitamento de 90% nos arremessos de quadra. Ele alcançou ainda 100% nos lances livres.

O assédio da imprensa Mundial aumentou incrivelmente.

O jogador recebeu elogios de todos os lados, inclusive do presidente do Utah Jazz, Randy Rigby, que será o seu futuro chefe, já que o armador foi adquirido em uma troca com o Atlanta Hawks ao ser escolhido no draft de 2013.

Rigby, aliás, brincou na entrevista em que elogiou Raulzinho. O presidente do Utah afirmou que, além de ele ser uma “pequena joia”, iria atrair mais torcedoras para o Jazz porque é “muito bonito”.

Em entrevista ao blog, Raulzinho riu ao ser questionado sobre o comentário de Rigby. “Eu prefiro deixar para os outros falarem sobre isso.”

Se continuar jogando como fez diante da Argentina, o armador terá de se acostumar com elogios de todos os tipos.