Com Nenê de volta, brasileiros têm noite positiva

A rodada de quarta-feira da NBA foi positiva para os brasileiros. Anderson Varejão teve outra boa atuação, Tiago Splitter se destacou no ataque pelo San Antonio Spurs, enquanto Nenê, enfim, estreou na temporada pelo Washington Wizards após se recuperar de um problema na planta do pé esquerdo.

O destaque, claro, foi o pivô cabeludo do Cleveland Cavaliers. Varejão conseguiu o seu 5º duplo-duplo na temporada, com 10 pontos e impressionantes 19 rebotes, sendo sete ofensivos. O brasileiro deu ainda duas assistências e conseguiu um roubo de bola.

A atuação do pivô, aliado ao bom desempenho de Jeremy Pargo (28 pontos, cinco rebotes e quatro assistências), reserva da estrela Kyrie Irving, foram fundamentais para o Cleveland vencer Philadelphia 76ers por 92 a 83, devolvendo derrota sofrida no começo na semana.

Confira os melhores momentos da partida entre Cavaliers e 76ers:



No encontro entre brasileiros, Tiago Splitter levou a melhor contra Leandrinho. O San Antonio Spurs venceu o Boston Celtics por 112 a 100, com 23 pontos do pivô brasileiro.

Splitter ficou em quadra exatos 25 minutos e 58 segundos, conseguindo ainda três rebotes, dois roubos de bola e uma assistência.

Leandrinho saiu de quadra derrotado, mas não teve uma atuação tão ruim. O ala-armador jogou pouco tempo (exatos 12 minutos e 9 segundos) e somou quatro pontos (2-3 nos arremessos), deu duas assistências, amealhou dois rebotes e conseguiu um roubo de bola.

Confira os melhores momentos da partida entre Spurs e Celtics:

Por fim, uma boa notícia sobre Nenê. O pivô, que há tempos estava sofrendo com uma fascite plantar no pé esquerdo, estreou pelo Washington Wizards. O brasileiro atuou exatos 19 minutos e 43 segundos, anotando 12 pontos. Ele ainda somou um rebote, um toco e um roubo de bola.

O retorno do brasileiro não foi suficiente para que o time da capital alcançasse sua primeira vitória na temporada. Os Wizards perderam para o Atlanta Hawks por 101 a 100. Agora são 10 derrotas consecutivas.

O resultado, neste caso, não importa muito para o Washington. Ter Nenê em quadra já pode ser considerado uma vitória. Em forma, o brasileiro tem tudo para ajudar o time a sair pelo menos da condição de pior time da liga.

Confira os melhores momento do jogo que marcou o retorno de Nenê: