Com Nenê, Washington vence a 1ª na NBA

Milagre! A torcida do Washington Wizards, enfim, sorriu ao final de uma partida. Após 12 derrotas consecutivas, o time da capital norte-americano pôde comemorar o primeiro triunfo na temporada.

Com dois lances livres convertidos por Emeka Okafor a 39 segundos do fim, os Wzards venceram o Portland Trail Blazers, que ainda teve duas chances para virar o placar, por 84 a 82.

“Para hoje à noite: ar fresco, é tudo que eu posso dizer”, afirmou o brasileiro Nenê, que voltou ao time após ficar fora San Antonio Spurs por causa do problema na planta do pé esquerdo.

O pivô saiu do banco e ficou em quadra por exatos 19 minutos e 13 segundos, com uma atuação discreta. Nenê anotou seis pontos, amealhou seis rebotes e deu duas assistências. O destaque ofensivo foi Jordan Crawford, com 19 pontos

“Nós não queremos entrar para a história da liga como o pior time de todos os tempos”, afirmou o ala Chris Singleton. “Quando você chegar a este nível, você tem que ser capaz de se superar”, acrescentou o técnico do Washington, Randy Wittman.

A noite de quarta-feira também foi importante para outro brasileiro da liga. O armador Scott Machado fez sua estreia pelo Houston Rockets.

Após ficar algum tempo na D’League, liga de desenvolvimento da NBA, o brasileiro/nova-iorquino foi chamado de volta e atuou míseros dois minutos e 34 segundos. Scott conseguiu anotar dois pontos (em lances livres) e deu uma assistências.

O Houston, no entanto, foi massacrado pelo Oklahoma City Thunder por 120 a 98, na partida que marcou ainda o reencontro de James Harden com os vice-campeões da NBA.

Kevin Durant foi o destaque, com 37 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. O barbudo Harden fez apenas 17 pontos e conseguiu três assistências e dois rebotes.

Em Orlando, Tiago Splitter teve uma atuação até que positiva na vitória do San Antonio Spurs sobre o Magic por 110 a 89. O pivô ficou exatos 16 minutos e 29 segundos em quadra, anotando nove pontos. Ele conseguiu ainda quatro rebotes e duas assistências.

Por fim, o Brooklyn Nets frustrou os planos do aniversariante Leandrinho. Em um jogo quente em Boston, com três expulsões (Kris Humphries e Gerald Wallace, dos Nets, e Rajon Rondo, dos Celtics), os visitantes venceram por 95 a 83.

Leandrinho jogou pouco, exatos 13 minutos e seis segundos, e anotou apenas dois, com um péssimo aproveitamento (1-5). Ele ainda conseguiu um rebote e deu um toco.

A noite, realmente, foi movimentada para os brasileiros da NBA.