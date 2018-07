Com o número 1 do draft outra vez, Cleveland tem de ser competente

A sorte sorriu novamente para o Cleveland Cavaliers no sorteio que definiu o posicionamento das equipes no draft de 2014.

A equipe do brasileiro Anderson Varejão tinha apenas 1,7% de chance contra 25% do Milwaukee Bucks e outros 19,90% do Philadelphia 76ers, piores equipes da temporada, mas acabou ficando com a primeira escolha.

Os Cavs conquistaram o posto pela segunda vez consecutiva – em 2013 selecionaram Anthony Bennett – e pela terceira em quatro anos – Kyrie Irving foi o primeiro em 2011.

Outro detalhe: o draft deste ano está sendo apontado pelos especialistas como o melhor desde o de 2003, quando LeBron James, foi escolhido pelo Cleveland, também na primeira posição.

Agora não basta ter sorte…

Claro que, neste caso, é difícil errar novamente na escolha, como ocorreu no último draft. Surpresa na noite da escolha, Anthony Bennett, por enquanto, foi uma aposta furada.

Há melhores opções desta vez. Tudo irá depender do que o gerente-geral David Griffin deseja para o time. Por enquanto, o Cleveland nem sequer tem um treinador.

As fichas estão sendo colocadas na mesa e muita coisa pode acontecer até o dia 26 de junho, data do draft. Três nomes são cotados para os primeiros lugares e imagino que qualquer um deles será uma boa escolha.

Se decidir optar por mais um jogador de garrafão, o Cleveland pode selecionar Joel Embiid, pivô de Kansas, que está sendo comparado a Tim Duncan e Hakeem Olajuwon, o que não é pouca coisa. Os outros dois são alas: Andrew Wiggins, também de Kansas, e Jabaki Parker, de Duke.

A verdade é que David Griffin tem um abacaxi para descascar. A escolha no draft (ou até uma possível troca, fruto do draft) vai definir o rumo da franquia para os próximos anos. Com uma grande promessa é possível sonhar em manter Kyrie Irving e, quem sabe, ter novamente LeBron James.

A sorte, mais uma vez, esteve ao lado do Cleveland. Agora é hora da franquia ajudar um pouco e ser competente nos próximos atos.