Com patrocínio do governo federal, Jogo das Estrelas do NBB será no Rio de Janeiro

O Jogo das Estrelas do NBB vai acontecer pelo segundo ano consecutivo no Rio de Janeiro. A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania vai patrocinar o evento, agendado para os dias 18 e 19 de março, na Arena 1 do Parque Olímpico.

O apoio foi anunciado em Brasília, nesta quarta-feira, pelo secretário Especial do Esporte, Marcelo Magalhães, durante reunião com representantes da Liga Nacional de Basquete.



Arena Carioca 1 vai receber o evento nos dias 18 e 19 de março. Foto: João Pires / LNB

“A Secretaria Especial do Esporte é uma das patrocinadoras do evento. Essa é uma forma de apoiar o esporte e também promover o legado olímpico do Rio, fazendo com que tenhamos uma sequência de eventos no Parque Olímpico e ocupando as instalações esportivas cada vez mais com eventos de grande magnitude”, destacou Marcelo Magalhães.

O evento acontece desde 2009 e reúne os principais destaques do NBB. Os atletas são escolhidos por técnicos e assistentes dos clubes que integram o campeonato, além de personalidades do basquete nacional e membros da imprensa especializada.

“O Jogo das Estrelas é o maior evento de entretenimento esportivo do país, onde celebramos o esporte brasileiro. Esse apoio da Secretaria é fundamental. Sem ele, nós não seríamos capazes de fazer um evento com a magnitude que estamos pensando, nem com tanta relevância para o esporte brasileiro”, analisou Sérgio Barbosa Domenici, superintendente da LNB.

Além do jogo principal, o evento ainda conta com o Desafio de Habilidades, 3 Pontos e Enterradas. Na edição deste ano, o jogo entre Flamengo e Paulistano, válida pelo segundo turno do NBB, fará parte da programação.

Em 2020, o Jogo das Estrelas precisou ser cancelado devido à pandemia de covid-19. No entanto, ele voltou a ser realizado no ano passado, com novas regras. Diferentemente de outras temporadas, em que o jogo consistia em um duelo entre o NBB Brasil e o NBB Mundo, a última edição foi dividida em quatro equipes, com mini-jogos divididos entre os quatro períodos da partida.