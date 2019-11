Com Pinheiros, Brasileiro da CBB terá 14 times e Final Four

A Confederação Brasileira de Basquete confirmou nesta terça-feira o número de equipes e o formato da segunda edição do Campeonato Brasileiro. O torneio terá 14 times, de seis Estados, divididos em duas conferências (verde e amarela). O campeão será definido em formato de Final Four.

A principal novidade será o Pinheiros, que participa do NBB, mas decidiu entrar na disputa do Brasileiro da CBB. A equipe paulista deve atuar com um time formado por jovens. A competição começa em fevereiro de 2020. A tabela será divulgada em breve.



Betinho, do Pinheiros, em jogo do NBB. Foto: Lu Koba/Pato Branco

Na conferência verde, estão Basquete Blumenau-SC, Brusque-SC, São José dos Pinhais-PR, Ponta Grossa-PR, Cerrado Basquete-DF, Basquete Anapolino-GO e Basket Osasco-SP. Na amarela, Basquete Joinville-SC, Black Star Joinville-SC, Campo Mourão-PR, Maringá-PR, Praia Clube-MG, Pinheiros-SP e Liga Sorocabana-SP.

Com relação à primeira edição, o número de participantes quase que dobrou. Em 2019, o torneio contou com oito equipes.

“A ideia é aumentar o número de equipes jogando basquete no adulto. Nos próximos anos, o nosso objetivo é chegar a 40 equipes, para que mais jovens possam ter a oportunidade de seguir a carreira, ganhar uma chance no profissional e também para que possamos revelar cada vez mais jogadores para a nossa seleção”, afirmou Guy Peixoto, presidente da CBB, ao site da entidade.

Tudo pronto! Pelo desenvolvimento do basquete. Por mais jovens jogando. Por mais clubes em ação! Pois, “Quanto mais basquete, melhor!”https://t.co/44Tzi3L8Ca — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) November 19, 2019

Na primeira fase, as equipes vão se enfrentar em turno e returno, nas conferências. Os dois melhores de cada uma avançam direto para as quartas de final. O terceiro, quarto, quinto e sexto colocados vão se enfrentar em um duelo único de mata-mata, na casa do clube de melhor campanha, cruzando as conferências para definir assim os outros quatro classificados.

As quartas de final serão disputadas em melhor de três jogos, com os primeiros colocados encarando o vencedor do duelo entre o 4ºx5º, e o segundos colocados pegando quem triunfar do jogo entre 3ºx6º. O campeão será conhecido no Final Four.