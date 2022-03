Com Rebeca Andrade e lendas, NBA celebra sucesso da terceira edição do G!rls Camp

A terceira edição do G!rls Camp, promovido pelo NBA Basketball School, foi um sucesso. Cerca de 50 atletas tiveram três dias com diversas atividades no Colégio Emilie de Villeneuve, em São Paulo.

Campeã olímpica e mundial de ginástica artística, Rebeca Andrade marcou presença como convidada especial. “Nada é fácil, nunca foi, nem será para quem quer ser um atleta de alto nível. Na verdade, não é só para quem quer ser um atleta, mas para qualquer profissão. É preciso dedicação, vontade, apoio e abrir mão de muitas coisas. Para você vencer, é preciso paixão e muito suor. Nada é impossível, então vocês precisam acreditar em vocês”, afirmou sob os olhar atento das meninas.



Rebeca Andrade mostrou talento para o basquete. Foto: Ana Patrícia / Inovafoto

Além da ginasta, que se arriscou na quadra, a portuguesa Ticha Penicheiro (Top 25 da história da WNBA), Janeth, Helen e Alessandra, campeãs mundiais e medalhistas olímpicas, participaram como técnicas e dividiram suas experiências.

“Este camp é uma oportunidade para que as meninas se divirtam, façam novas amizades, que alimentem essa paixão pelo basquete. O Brasil sempre foi uma potência mundial, então que daqui saiam grandes jogadoras, porque elas são o futuro desse esporte”, disse Ticha, que disputou 15 temporadas na WNBA e foi campeã em 2005.

Janeth e Helen foram as homenageadas desta terceira edição do camp feminino da NBA. As ex-jogadoras, que atuaram no Houston Comets e no Washington Mystics, respectivamente, receberam quadros que traziam camisas e cards de suas épocas na liga americana.

“Se eu pudesse definir em uma palavra um conselho para vocês seria resiliência. Para se alcançar um sonho, é preciso renunciar muita coisa, querer muito mesmo. Eu tive o apoio da minha mãe, o incentivo dela, e nunca desisti. Estou muito feliz de estar aqui porque, vendo vocês em quadra, lembro do meu início”, afirmou Janeth, tetracampeã da WNBA, que aproveitou para levar as medalhas de prata (1996) e bronze (2000) olímpicas.

“Na minha época, não tive oportunidade de participar de um evento assim, não havia camps, muito menos esse tipo de estrutura. É muito bom ver o brilho nos olhos dessas meninas, ver a alegria e a energia que elas trazem para a quadra”, disse Helen, que se emocionou ao receber o presente.

“Ter esse camp é importante para o desenvolvimento do basquete feminino. Precisamos ter cada vez mais iniciativas e apoio para que o esporte cresça na base, para que cada vez mais meninas joguem, tenham contato com a bola. Fico muito feliz de participar, passar um pouco da minha experiência para essas meninas, devolver um pouco para o meu esporte o muito que ele me deu”, reforçou Alessandra.

Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina, Daniel Soares também comemorou o resultado na iniciativa. “Foram três dias intensos, de muitas experiências e momentos especiais. Tivemos vários ídolos presentes, atividades que vão marcar essa atletas e nós, da NBA, também, para sempre. Ver tantas meninas jogando basquete, jogando com alegria, mostrando amor pelo esporte, e ver os pais apoiando e participando junto, foi muito bacana. Agora vamos começar a pensar no próximo G!rls Camp, para surpreender mais uma vez.”