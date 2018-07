Com transmissão, Paulista serve de preparação para o NBB

O Campeonato Paulista começa neste sábado, com o jogo entre Liga Sorocabana e Jacareí, às 14h10, com transmissão da Rede TV! A competição, que conta com 12 equipes, deve terminar em 24 de outubro e serve como preparação para o NBB.

A principal ausência será a do Palmeiras. A equipe se licenciou das competições nesta temporada por não ter consigo um patrocinador para bancar os custos, considerados elevados pelo presidente Paulo Nobre.

O Estadual terá dois grupos com seis equipes. Atual campeão, Bauru ficou no Grupo B, que tem ainda Franca, Rio Claro, Limeira, América de São José de Rio Preto e Basquete Osasco, caçula do torneio. No grupo A, estão Pinheiros, Paulistano, Jacareí, São José, Mogi das Cruzes e Liga Sorocabana.

Os times se enfrentam em turno e returno (até o dia 12 de setembro) e os quatro primeiros de cada chave avançam às quartas de final, com o cruzamento dos grupos. A fase será disputada em melhor de cinco jogos. O formato se repete na semifinal. A decisão, no entanto, será em melhor de três.

Bauru, Limeira e Mogi das Cruzes surgem como favoritos ao título.

Dono de quatro títulos e o vice-campeonato do NBB na última temporada, Bauru volta ainda mais forte. Além de manter os principais jogadores, como Alex Garcia, Ricardo Fischer e Rafael Hettsheimeir, o time contratou importantes reforços, como Paulinho Boracini, armador ex-Pinheiros, para o lugar de Larry Taylor, e Léo Meindl, excelente ala que estava em Franca.

Vice paulista e terceiro colocado no NBB, Limeira, do excelente técnico Dedé Barbosa, eleito o melhor do Nacional, segurou os principais jogadores (renovou com Deryk Ramos, David Jackson, Ronald Ramon, Bruno Fiorotto e Rafael Mineiro) e se reforçou com ala/pivô Douglas Nunes, de 28 anos, que defendeu o Palmeiras na última temporada.

O mesmo vale para o Mogi das Cruzes. A equipe, que ficou em quatro lugar no NBB, se reforçou com Lucas Mariano e Larry Taylor, além de manter no elenco do técnico espanhol Paco García os principais jogadores da última temporada, entre eles Shamell, Paulão Prestes e Tyrone Curnell.

A Rede TV! promete exibir 12 partidas. Depois da abertura, o próximo jogo com transmissão será no dia 15 de agosto, entre Basquete Osasco e América de São José do Rio Preto, novamente às 14h10.