Começa disputa por duas vagas na seleção para o Mundial

A briga por duas vagas no grupo que vai representar o Brasil no Mundial da Espanha, em agosto, começa neste domingo. Os 16 jogadores convocados pelo técnico José Neto se apresentam em São Paulo para o início dos treinos para o Campeonato Sul-Americano.

Os armadores Gegê, Rafael Luz e Raulzinho, os alas Ricardo Fischer, Vitor Benite, Arthur, Leo Meindl, Olivinha, Pilar, Jefferson e Jhonatan, além dos pivôs Augusto Lima, Cristiano Felício, Lucas Mariano, Rafael Mineiro e Rafael Hettsheimeir são os convocados.

Dos 16 atletas, quatro serão cortados para o torneio que será disputado na Ilha de Margarita, na Venezuela. Entre os 12, o técnico Rubén Magnano vai selecionar apenas dois para se juntar aos dez convocados anteriormente.

Magnano afirmou que todos os jogadores que estavam na lista divulgada no dia 18 de junho, em São Paulo, confirmaram presença no Mundial e, por isso, não há risco de pedidos de dispensas.

O argentino convocou os armadores Larry Taylor e Marcelinho Huertas, os alas Leandrinho, Marcelinho Machado, Alex Garcia, Marquinhos e Guilherme Giovannoni e os pivôs Tiago Splitter, Anderson Varejão e Nenê.

O Campeonato Sul-Americano começa no dia 24 de julho e vai até 28 de julho. Na primeira fase, o Brasil está no Grupo A, ao lado de Paraguai, Equador e Argentina. Na outra chave estão Chile, Peru, Uruguai e Venezuela.

A seleção principal se apresenta no dia 20 de julho e inicia os treinamentos ainda com o grupo incompleto. Os jogadores escolhidos por Magnano via sul-americano vão se integrar ao grupo na quarta-feira, dia 30.

A estreia do Brasil no Mundial será no dia 30 de agosto, diante da França. Depois os brasileiros enfrentam Irã (31 de agosto), Espanha (1º de setembro), Sérvia (3 de setembro) e Egito (4 de setembro) na primeira fase.