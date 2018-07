Contratação polêmica põe Nets na briga pelo título

Abordei o assunto em minha participação na Rádio Estadão no último sábado, mas quero retomar o tema neste post. A contratação do agente livre Andrei Kirilenko pelo Brooklyn Nets está causando muita polêmica na NBA.

O excelente Adrian Wonjarowski (leitura obrigatória todos os dias) publicou em seu blog no Yahoo.com que já tem alguns dirigentes de franquias reclamando e até pedindo investigação ao comando da liga.

Não vou cravar que foi maracutaia ou coisa parecida, mas realmente foi uma negociação pra lá de estranha.

Vou abrir um parêntese para explicar. Kirilenko recebeu US$ 10 milhões na última temporada pelo Minnesota Timberwolves, mas decidiu ir ao mercado. Ele tinha algumas propostas, entre elas do vice-campeão da NBA, o San Antonio Spurs, mas aceitou assinar com os Nets por US$ 3,1 milhões, menos do que teria sido oferecido pelos concorrentes.

Mais um detalhe: o ala disse que queria um contrato de pelo menos três temporadas para ter estabilidade aos 32 anos, não necessitando mudar mais de cidade. Fechou por apenas um com o Brooklyn.

Por fim, e talvez o fato que mais está irritando aos concorrentes, é que o dono dos Nets é um russo, assim como Kirilenko, o que facilitaria uma negociação extra por debaixo dos panos.

Fato é que Mikhail Prokhorov sempre quis ter o compatriota em sua equipe (era uma questão de honra) e só agora conseguiu fazer uma proposta razoável, apesar de inferior ao que outras equipes poderiam pagar. Tanto que contratou Kirilenko para defender o CSKA Moscou, outro time de propriedades do dono dos Nets, durante o locaute (greve dos patrões) da NBA.

Acusações ou choradeira (fico mais com esta segunda opção) à parte, o Brooklyn Nets montou um elenco fortíssimo, com possibilidade de fazer frente ao bicampeão Miami Heat.

Sob o comando do treinador novato, Jason Kidd, os Nets terão um quinteto titular de respeito (Deron Williams, Joe Johnson, Paul Pierce, Kevin Garnett e Brook Lopez) e boas peças no banco, como Andray Blatche, Jason Terry e Shaun Livingston, além do próprio Kirilenko.

É melhor o Miami abrir o olho!