Cristiano Felício, do Chicago Bulls, faz doações para o combate à covid-19 no Brasil

Pivô do Chicago Bulls, da NBA, Cristiano Felício está fazendo sua parte na luta contra o novo coronavírus. Sem alarde ou divulgação, o jogador de 28 anos tem feito doações para hospitais, clínicas e asilos para ajudar no combate à covid-19 no Brasil.

Foram doados dezenas de concentradores de oxigênio com nebulização para hospitais. O aparelho é utilizado para fornecer alta concentração de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo. O valor, dependendo do modelo, pode custar até R$ 7 mil.



Cristiano Felício em ação pelo Chicago Bulls. Foto: Mike DiNovo-USA TODAY Sports.

O Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, foi um dos que recebeu os aparelhos (quatro no total), segundo informação do globoesporte.com.

O blog foi informado que Cristiano Felício doou ainda outros itens considerados fundamentais neste momento de pandemia, que foram enviados para seis Estados do Brasil. Apesar de não divulgar detalhes do que tem feito, o pivô pretende seguir realizando estas doações.

O brasileiro está em sua sexta temporada pelo Chicago Bulls. O atual contrato, válido para 2020-2021, é de US$ 7,529,020 (pouco mais de R$ 41 milhões). Cristiano Felício soma seis jogos até aqui, com média de 1,8 ponto e 2 rebotes por partida.