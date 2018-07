Cultura dos arremessos de três pontos norteia finais da NBA

A cultura dos arremessos de três pontos tomou conta da NBA na maré das estatísticas avançadas e, por enquanto, não há motivo para duvidar da eficiência deste estilo de jogo. As quatro equipes que disputam o título da temporada são os líderes neste fundamento nos playoffs.

Destaque, claro, para o Golden State Warriors, dos “Splash Brothers” Stephen Curry e Klay Thompson. A franquia de Oakland está no topo da lista, com 29,9 tentativas por partida. A equipe do técnico Steve Kerr ocupa o segundo lugar em eficiência, com 38,5%, atrás apenas do Washington Wizards (40,3%).

O bom desempenho nas bolas de três pontos já havia sido responsável pela melhor campanha na temporada regular, com 67 vitórias e apenas 15 derrotas. Os Warriors foram os líderes neste fundamento, com 39,8% de aproveitamento, além de serem o quatro nas tentativas (27 por jogo).

Rival do Golden State na final da Conferência Oeste que começa na terça-feira, na Oracle Arena, o Houston Rockets está em terceiro na lista dos playoffs, com 28,5 tentativas por partida e ocupa o sétimo em rendimento, com 34,8%.

Na temporada regular, quando somou 56 vitórias e 26 derrotas e ficou na segunda colocação na conferência, o time de James Harden foi o primeiro nas tentativas de três pontos (32,7 por jogo) e apenas o 14º no aproveitamento, com 34,8%.

Do outro lado, na final da Conferência Leste, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers, que disputam o primeiro jogo na quarta-feira, no Philips Arena, são o 2º e o 4º, respectivamente, nas bolas de três pontos nos playoffs.

A franquia da Georgia soma 28,9 tentativas por jogo, com um aproveitamento de 34,3%, o oitavo. O que preocupa no caso da equipe do técnico Mike Budenholzer é justamente esta queda de rendimento. Na temporada regular, o time foi apenas o sétimo nas tentativas (26,1), mas ficou em segundo no acerto, com 38%. Não à toa, os Hawks foram os líderes do Leste, com 60 vitórias e 22 derrotas.

O Cleveland registra 28,4 tentativas nas bolas de três por partida nos playoffs, com 34,2% de aproveitamento, em nono, atrás dos outros concorrentes ao título. Na temporada regular foram 27,5 (segundo lugar) e 36,7% (sexto), rendimento que garantiu o segundo lugar no Leste, com 53 vitórias e 29 derrotas.

Na temporada passada, o campeão San Antonio Spurs também se destacou nas bolas de três pontos. A equipe do técnico Gregg Popovich liderou o fundamento (40,9%) na temporada regular e também (39,7%) nos playoffs. A diferença é que o time do Texas chutava menos do que os atuais semifinalistas: 21,4 (17º no geral) na temporada e 21,6 (10º) nos playoffs.

As bolas de três pontos têm muita importância no cenário atual do basquete e, com certeza, serão decisivas das finais de conferência.