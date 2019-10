Curry fratura mão e Warriors terão período difícil pela frente

A previsão era de uma temporada difícil, mas o panorama só piora para o Golden State Warriors na NBA. Além de um início ruim – três derrotas em quatro jogos -, o time que faturou três títulos em cinco finais consecutivas perdeu sua principal estrela por contusão.

Stephen Curry sofreu uma fratura na mão esquerda. Nesta quinta-feira, o armador passou por uma tomografia computadorizada e especialistas estão procurando determinar se será necessário ou não uma cirurgia. O tempo de recuperação será definido depois disso.



Curry sofreu fratura na mão esquerda. Foto: Kyle Terada/USA Today

O duas vezes MVP da NBA se machucou na partida contra o Phoenix Suns, na quarta-feira, quando caiu em cima do braço e ainda recebeu o impacto do pivô Aron Baynes, que desabou sobre ele na jogada. “Aron Baynes surgiu depois do jogo e só queria saber como estava o Curry”, afirmou o técnico Steve Kerr. “Ele se sentiu muito mal pelo ocorrido, mas foi apenas uma jogada que acontece no basquete.”

A ausência de Curry será bastante sentida pelos Warriors. A equipe já passava por um processo de transformação após o fim da última temporada. Jogadores importantes foram embora, como Kevin Durant (Brooklyn Nets) e Andre Iguodala (Memphis Grizzlies), ou se aposentaram, como Shaun Livingston.

Para completar, Klay Thompson ainda se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, sofrida na última partida da final contra o Toronto Raptors. Segundo Kerr, ele só deve voltar na próxima temporada.

Os Warriors vão depender muito da liderança de Draymond Green neste momento e do talento de D’Angelo Russell.

Os próximos meses serão (ainda mais) complicados para o Golden State.