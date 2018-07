Curry usa ensinamentos do pai e anota 54 pontos

O técnico do Miami Heat, Eric Spoelstra, definiu como “atuação de videogame” os números de LeBron James e Dwyane Wade na vitória sobre o Sacramento Kings na terça-feira. E Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, gostou desta história.

Na noite de quarta-feira, o jogador anotou impressionantes 54 pontos, recorde pessoal e também desta temporada, na derrota para o New York Knicks por 109 a 105. Não bastasse isso, Curry ainda terminou o jogo com sete assistências e cinco rebotes.

Filho de Dell Curry, jogador que foi selecionado pelo Utah Jazz no draft de 1986 e viveu o melhor momento de sua carreira pelo Charlotte Hornets, Stephen usou muito do que aprendeu com o pai para alcançar o seu melhor desempenho na NBA.

Stephen acertou 11 das 13 tentativas da linha de três pontos. O pai, Dell, era um exímio arremessador de longa distância, liderando esta estatística na temporada de 1999.

Confira vídeo e saiba com quem Stephen Curry aprendeu:



O armador dos Warriors acertou ainda 18 de 28 arremessos de dois pontos e converteu todos os sete lances livres que executou.

“Eu me senti bem durante todo o jogo. Quando as minhas bolas de três começaram a cair até nos contra-ataques, eu sabia que seria uma boa noite”, afirmou Stephen, que só não saiu totalmente satisfeito por causa do resultado.

Desde 29 de dezembro de 2006, quando Kobe Bryant, pelo Los Angeles Lakers, anotou 58 contra o Charlotte Hornets, nenhum jogador havia anotado tantos pontos em uma derrota.

“É um jogador jovem com um talento especial. Fizemos de tudo para detê-lo”, afirmou Tyson Chandler, pivô do Knicks, que também viveu uma noite de recorde pessoal.

O grandalhão amealhou 28 rebotes, cinco a mais do que sua melhor performance. Chandler havia conseguido pegar 23 rebotes em 13 de fevereiro de 2007, em uma partida contra o Memphis Grizzlies, quando atuava pelo New Orleans/Oklahoma City Hornets.

Confira o desempenho de Stephen Curry contra os Knicks: