David Pelosini vai apostar em ‘geração que venceu tudo’ no basquete do Pinheiros

O novo projeto do Pinheiros no basquete está em andamento. Bicampeão da Liga de Desenvolvimento de Basquete em 2018 e 2019, David Pelosini será o treinador no lugar de César Guidetti e vai trabalhar com os jovens formados no clube, com duas ou três peças mais experientes.

“A geração 2000 venceu tudo no ano passado e será a espinha dorsal no projeto. Nomes como Jonas Buffat, João Marcelo (o Mãozinha), Jamison Jr., Maicon Douglas e Daniel Aleixo terão oportunidade de mostrar que podem jogar em alto nível desempenhando um bom papel”, explicou David Pelosini, em entrevista ao blog.



Vitorioso na base, David Pelosini será o técnico do Pinheiros. Foto: LNB/Divulgação

O treinador revelou que o Pinheiros negocia para repatriar dois jogadores que foram revelados pelo clube: Danilo Sena e Rafael Munford.

“O Danilo foi desligado junto com os atletas da última temporada e deverá receber proposta até o final da semana”, contou David Pelosini. “E o Rafael Munford voltou na semana passada dos Estados Unidos. Ele entrou no clube aos 13 anos com objetivo de ser jogador de basquete e estudar nos Estados Unidos. Terminou a faculdade e retorna a casa também agora com experiência internacional de seleção brasileira de base e universitário americano.”

Além disso, David Pelosini quer contratar algumas peças com mais bagagem para ajudar o jovem elenco. “Devemos contratar entre dois a três adultos que agreguem no projeto. Que possam nós ajudar a lançar esses jovens atletas no cenário do basquete nacional.”

O Pinheiros vai disputar o Campeonato Paulista, com início previsto para a segunda quinzena de setembro, e o NBB. O torneio nacional deve começar no dia 14 de novembro. As equipes têm até 30 de agosto para apresentar os documentos necessário para oficializar o pedido de participação. A LNB promete anunciar os participantes em 4 de setembro e, cinco dias depois, a tabela.