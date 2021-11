Deron Williams, ex-jogador da NBA, vai estrear no boxe profissional

Deron Williams vai se aventurar no boxe. Aposentado do basquete desde 2017, o ex-armador da NBA enfrenta Frank Gore, ex-jogador de futebol americano, no dia 18 de dezembro, na Flórida, antes da luta entre Jake Paul e Tommy Fury.

Bicampeão olímpico pelos Estados Unidos (Pequim-2008 e Londres-2012) e com passagens por Utah Jazz, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers, Deron Williams é um entusiasta de esportes de combate e treinou MMA nos últimos anos.

O ex-jogador é coproprietário da conceituada academia Fortis MMA, em Dallas, onde ele treinará para sua primeira luta profissional de boxe sob o comando do técnico Sayif Saud.

“Os esportes de combate fazem parte da minha vida desde a minha juventude”, afirmou Deron Williams, em entrevista à ESPN. “Antes de ser jogador de basquete, eu era lutador. Desde 2015, tenho o privilégio de ser dono de uma academia de MMA e, com isso, treinei várias artes marciais para me manter ativo. No último ano, estive esperando uma oportunidade para estrear como profissional.”

No ano passado, outro ex-jogador da NBA tentou sua sorte no boxe e passou vergonha. Nate Robinson foi nocauteado pelo youtuber Jake Paul no segundo round, no mesmo evento em que Mike Tyson e Roy Jones Jr. se enfrentaram, em 29 de novembro.