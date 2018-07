Dia do sonho virar realidade no draft

Os ouvidos estarão atentos. O comissário da NBA, David Stern, entra em cena para anunciar o nome da escolha. O draft de 2013 acontece nesta quinta-feira, no Barclays Center, ginásio do Brooklyn Nets, quando 60 jogadores serão selecionados para ingressar na maior liga de basquete do mundo.

Entre muitos norte-americanos e outros tantos estrangeiros estão quatro brasileiros. Lucas Nogueira, mais conhecido como Bebê, Augusto Lima, Raulzinho e Alexandre Paranhos tentam entrar na NBA.

O mais cotado do quarteto é Lucas Nogueira, que fez uma boa temporada pelo Asefa Estudiantes, da Espanha, e agradou bastante aos olheiros da liga. Com 2,13m, o pivô impressiona, mas, segundo especialistas, precisa melhorar fisicamente. Há quem aposte que ele será selecionado ainda na primeira rodada, talvez pelo Atlanta Hawks ou Minnesota Timberwolves.

Os outros três são considerados azarões na disputa para ser escolhido. Eles fizeram treinos na europa e nos Estados Unidos e participaram de entrevistas com os times. Só nesta noite vamos saber se foram aprovados.

A primeira escolha será do Cleveland Cavaliers. A equipe do brasileiro Anderson Varejão tenta valorizá-la e conseguir uma negociação por um jogador mais experiente. Kevin love, pivô do Minnesota Timberwolves, foi uma tentativa. Não deu certo.

As especulações devem continuar até o momento em que o nome do número 1 do draft for anunciado, já que dez equipes procuraram os Cavs para uma negociação.

Depois do Cleveland vem Orlando Magic, Washington Wizards, Charlotte Bobcats, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves e Portland Trail Blazers, só para citar os dez primeiros.

Os pivôs Nerlens Noel, de Kentucky, e Alex Len, de Maryland, são os mais cotados para a primeira escolha. Victor Oladipo, Otto Porter, Trey Burke e Ben McLemore vão aparecer nas primeiras posições.

A verdade é que nenhum jogador neste draft está empolgando muitos aos times. Por enquanto há muito potencial, mas nenhum jogador pronto para ser determinante de imediato.