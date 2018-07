‘Dinossauros’ vão fazer barulho em Nova Iorque?

O time do New York Knicks da temporada 2012-2013 é histórico, independentemente do desempenho da equipe do técnico Mike Woodson.

Ao incluir o até então aposentado Rasheed Wallace, 39 anos e 15 temporadas no currículo, em suas fileiras, os Knicks se tornam o time mais veterano da história da NBA, com média de 32 anos e 204 dias, segundo ótima matéria publicada pelo “El Pais”.

A versão 2012-2013 do time de Nova York superou o time da temporada 1997-1998, da própria franquia nova-iorquina. Aquela equipe, que possuía no elenco Herb Williams (39 anos), Buck Williams (37), Terry Cummings (36) o Patrick Ewing (35), tinha média de 31 anos e 300 dias.

Claro que até o início da temporada, em 30 de outubro, Mike Woodson terá de reduzir o elenco, que hoje conta com 20 jogadores. Apenas 15 podem formar o grupo.

Mesmo assim, o treinador não deixa claro se vai abrir mão de um pouco desta experiência e apostar na juventude, já que o elenco dispõe de seis novatos.

Entre os veteranos, destaque para o pivô Kurt Thomas, jogador mais velho da liga, com 40 anos e 18 temporadas.

A equipe ainda trouxe o armador Jason Kidd, campeão pelo Dallas Mavericks em 2010-2011 de 39 anos e, assim como Thomas, 18 temporadas no currículo, além de ter repatriado o pivô Marcus Camby, de 38 anos e 16 temporadas.

Os Knicks terão ainda o ‘novato’ mais velho da história da liga: o armador argentino Pablo Prigioni, de 35 anos.

Algumas pessoas questionam se toda essa experiência é fundamental. Se Mike Woodson está imaginado o quinteto titular com Raymond Felton, Ronnie Brewer, Carmelo Anthony, Amare Stoudemire e Tyson Chandler, os veteranos que foram incorporados ao elenco podem ser importantes na briga para ir o mais distante possível na temporada.

O título me parece um pouco distante desta equipe recheada de veteranos que foi montada em New York. Miami Heat, Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder dispõe hoje de elencos mais poderosos do que o do Knicks, apesar de toda esta experiência.

Confira entrevista de Rasheed Wallace após fechar com o Knicks: