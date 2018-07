Disputa para ficar com Dwight Howard começou…

O futuro do pivô Dwight Howard, um dos agentes livres mais cobiçado da NBA, deve ser conhecido até 10 de julho. Cinco equipes vão apresentar propostas pelo jogador, com Houston Rockets e Los Angeles Lakers na dianteira pela disputa.

A equipe do Texas, segundo os rumores da imprensa norte-americana, leva um pouco de vantagem sobre o time da Califórnia. Pessoas próximas ao pivô garantem que Howard, neste momento, quer ir para uma franquia em condições de brigar pelo título.

Em teremos de dinheiro, o Los Angeles Lakers, equipe que o pivô defendeu na última temporada, pode pagar quase US$ 30 milhões a mais do que os concorrentes. O contrato que está sendo especulado seria por cinco anos, algo em torno de US$ 117 milhões.

O problema é que Howard não quer mais ter Mike D’Antoni como treinador, enquanto o gerente geral dos Lakers, Mitch Kupchak, não pensa em trocá-lo. Além disso, o pivô não vê o time, mesmo com o retorno de Kobe Bryant, como chance de ser campeão.

Os Rockets não podem pagar tanto quanto os Lakers, vão oferecer um ano a menos de contrato, mas, por outro lado, contam com uma equipe mais forte na avaliação das pessoas que cuidam da carreira de Howard.

Ao lado de James Harden e Jeremy Lin, o pivô poderia formar um trio poderoso, em condições de brigar pelo título da Conferência Oeste e, quem sabe, desbancar o bicampeão Miami Heat na final da NBA.

As outras três equipes que vão brigar por Howard são Atlanta Hawks (cidade em que o jogador morou na infância), Dallas Mavericks e Golden State Warriors, mas, por enquanto, eles não conseguiram seduzir o pivô.

Vamos aguardar os próximos capítulos desta novela para saber qual será o time de Dwight Howard. A verdade é que o pivô, se ficar nos Lakers ou escolher outra equipe, terá de jogar muito mais do que fez na última temporada.