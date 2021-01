Doc Rivers e Philadelphia 76ers caminham para um casamento perfeito

É apenas o começo da temporada. Ainda temos uma caminhada longa até os playoffs da NBA. Mas é bom ficar atento ao Philadelphia 76ers.

O encontro de um treinador que necessitava de novos ares com um elenco talentoso que precisava mudar de postura dá sinais de um casamento perfeito. A equipe conquistou cinco vitórias em seis jogos e está na liderança da Conferência Leste.



Joel Embiid, destaque dos Sixers, com o técnico Doc Rivers ao fundo. Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

Após sete temporadas no Los Angeles Clippers, onde fez um excelente trabalho e bateu no aro no objetivo de levar o então ‘patinho feio’ da cidade ao título da NBA, Doc Rivers se mudou para o Philadelphia 76ers.

O estilo de jogo que gosta o treinador, com uma defesa agressiva e uma rotação sem egoísmo no ataque, encaixou perfeitamente no talento à disposição na franquia da Pensilvânia.

Ben Simmons, Joel Embiid e Tobias Harris estão jogando mais do que na temporada passada. Além disso, duas aquisições no mercado de transferência também agregaram bastante ao time: Danny Green, campeão da NBA por três equipes diferentes (San Antonio Spurs, Toronto Raptors e Los Angeles Lakers) e Seth Curry.

Eles são o quinteto titular de Doc Rivers – Dwight Howard também chegou para reforçar o elenco. A engrenagem ainda não é perfeita, há muito o que evoluir, mas Philadelphia 76ers está com uma defesa mais sólida e com uma divisão maior de decisões no ataque. Todos são importantes.

📹 @tobias31 with another solid performance going for 24 points, 9 boards & 6 assists. pic.twitter.com/xwZaOw90NT — Philadelphia 76ers (@sixers) January 3, 2021

“Você quer fazer bem para seus companheiros em todos os ataques”, afirmou Ben Simmons. “Estamos tentando construir uma cultura correta por aqui. Isso é ser competitivo, movimentar a bola e jogar em equipe”, acrescentou.

Experiente, Danny Green pede calma. Ele sabe que o time vai viver momentos complicados na temporada. “Estamos encontrando o nosso ritmo. Ainda não temos uma identidade exata, ainda estamos sentindo um ao outro. É muito cedo”, avisou.

É uma avaliação correta. Mas Doc Rivers e Philadelphia 76ers caminham para um casamento perfeito.