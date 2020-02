Doncic acerta cesta incrível; veja o lance com diversas narrações

A equipe mundo perdeu para o time Estados Unidos no desafio dos novatos na sexta-feira, no primeiro dia de eventos do All-Star Game da NBA, em Chicago. Apesar da derrota, o esloveno Luka Doncic foi o destaque por causa de uma cesta espetacular no final do segundo período.

Com o cronômetro apontando quatro segundos para o fim do quarto, o jogador do Dallas Mavericks teve um diálogo com Trae Young, do Atlanta Hawks, sendo desafiado, e arremessou um passo antes do meio da quadra. E claro acertou!

Veja o vídeo com narração em diversas línguas:

E também o momento em que Trae desafia Doncic: