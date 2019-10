Doncic + Porzingis = Enorme estrago na NBA

Foi apenas o primeiro jogo da temporada da NBA, mas é bom ficar realmente atento ao estrago que Luka Doncic e Kristaps Porzingis podem causar pelo Dallas Mavericks. O cartão de visitas da dupla foi uma combinação para 57 pontos (52,7% do total) na vitória sobre o Washington Wizards por 108 a 100.

Doncic anotou 34 pontos, com aproveitamento de 63,2% nos arremessos de quadra e 44,4% nas bolas de três. Porzingis fez 23, sendo 43,8% de dois e 42,9% de três. O esloveno ainda pegou nove rebotes e deu três assistências. O letão contribuiu com mais quatro rebotes e duas assistências.



Doncic e Porzingis estão muito bem entrosados. Foto: Kevin Jairaj-USA TODAY

Mais do que os excelentes números há uma sintonia entre eles.

Doncic é um jogador de 2,01m com uma habilidade impressionante, inteligente e com um arremesso bastante eficaz. Apesar de ter 20cm a mais do que o companheiro, Porzingis também tem um domínio no manejo da bola fora do comum para sua altura e é letal no perímetro.

O desempenho da dupla na estreia e, claro, diariamente nos treinos, tem empolgado o técnico Rick Carlisle. “É sempre um trabalho do treinador gerenciar as expectativas, mas estamos todos animados. Provavelmente estou menos inclinado a tentar acalmar a excitação do que há alguns anos”, afirmou.

“Você precisa manter um nível de entusiasmo, mesmo em jogos em que o time não tenha um bom desempenho. Não estou incentivando ninguém a não ter muito interesse nesse time. É um grupo atraente. Passar de um jogo para outro será uma jornada realmente interessante”, finalizou.

E Carlisle, você pode ficar empolgado mesmo.