Em caso de classificação, seleção masculina de basquete já sabe quem vai enfrentar em Tóquio

A seleção brasileira masculina de basquete já sabe o caminho que terá pela frente se conseguir vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil ainda disputa o pré-olímpico de Split, na Croácia, que acontece entre os dias 29 de junho e 4 de julho, pouco antes da data prevista para o início da Olimpíada, em 23 de julho.

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) sorteou os grupos nesta terça-feira. Em caso de classificação, os brasileiros vão ficar na chave B, ao lado de Austrália e Nigéria, além da seleção que vencer o pré-olímpico de Belgrado.



Torneio masculino de Tóquio começa no dia 25 de julho. Foto: Fiba

No Grupo A estão Estados Unidos, Irã, França e o ganhador do pré-olímpico de Vitória, no Canadá. No C ficaram Argentina, Espanha, Japão e o vencedor do pré-olímpico de Kaunas, na Lituânia.

O formato com apenas três grupos é uma novidade para Tóquio. Na Olimpíada do Rio, em 2016, foram dois grupos de seis seleções e os quatro melhores avançavam às quartas de final. Agora os dois primeiros, além de dois melhores terceiros, se classificam. Depois disso, os confrontos são eliminados (quartas, semifinais e final), como aconteceu há quatro anos.

A seleção do técnico Aleksandar Petrovic terá um desafio complicado pela frente. O Brasil enfrenta Tunísia e Croácia na primeira fase, quando os dois melhores avançam para encarar os times do outro grupo (Alemanha, México e Rússia) pela semifinal. Apenas o campeão se garante nos Jogos Olímpicos.

Em Belgrado (Sérvia) jogam: República Dominicana, Nova Zelândia, Sérvia, Porto Rico, Itália e Senegal; em Kaunas (Lituânia), os lituanos entrarão em quadra contra Coreia do Sul, Venezuela, Polônia, Eslovênia e Angola. Em Vitória (Canadá), os canadenses terão pela frente Grécia, Canadá, Uruguai, República Tcheca e Turquia.

Vale lembrar que no feminino o Brasil não conseguiu se classificar.