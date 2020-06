Em parceria com técnico do Utah Jazz, Cristal Rocha lança curso de neurociência aplicada ao basquete

Em parceria com Fernando Nandes, técnico especialista em neurociência do Utah Jazz, da NBA, a treinadora Cristal Rocha vai oferecer em breve mais uma opção para treinadores e atletas durante o período da pandemia do novo coronavírus.

Trata-se de um curso online e prático sobre neurociência aplicada ao basquete.

“O curso basquete em casa tem como objetivo colaborar com os treinadores e atletas nos treinos em casa, com ações cognitivas mais inerente ao jogo”, explica Cristal Rocha, que é embaixadora do basquete 3×3 no Brasil, ex-número 1 da modalidade e ainda ex-jogadora de 5×5.

Segundo ela, será oferecido um conteúdo estratégico sobre treinamento durante estes dias de isolamento social. O curso estará disponível em uma plataforma digital, a Udemy.

“O link de acesso para aquisição iremos disponibilizar em nossas mídias digitais (@rocha.cristal e @nandes_Fernando no Instagram), onde as pessoas poderão adquirir por um custo muito acessível”, afirmou Cristal Rocha.