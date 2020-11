Em reunião de planejamento, 19 equipes demonstram interesse em jogar a LBF

A Liga de Basquete Feminino fez uma reunião virtual nesta segunda-feira para apresentar calendário e condições para disputa da temporada de 2021. Ao todo, 19 equipes demonstraram interesse em participar.

Além dos oito clubes da temporada deste ano – cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus logo no início -, outros 11 times participaram do encontro. Entre eles estão Aeroclube (RN), Franca (SP), Flamengo (RJ) e equipes que já disputaram a LBF anteriormente, como o campeão de 2013 Sport Recife (PE), BAX Catanduva (SP) e Basquete Vizinhança (DF).



O Sampaio Corrêa foi o último campeão da LBF, em 2019. Foto: Matheus Marques/LBF

A competição está prevista para acontecer de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e 29 de agosto, data do eventual jogo 5 das finais. O prazo de pré-inscrição das equipes vai até 15 de janeiro. Já o anúncio oficial dos participantes e a divulgação da tabela estão previstos para fevereiro.

“Estamos bem adiantados no assunto LBF. Já renovamos alguns patrocínios e também temos a Lei de Incentivo para nos dar um suporte durante o próximo ano. Estamos fazendo nosso planejamento e a expectativas são grandes para a possível volta da nossa equipe a uma competição de tanta visibilidade”, afirmou Natalia Burian, gestora do BAX Catanduva.

Em 2019, ano da última edição, a competição contou com dez equipes de cinco estados do Brasil e terminou com o título do Sampaio Basquete (MA), o segundo da equipe na história da Liga.

Confira os times que participaram da reunião:

ADRM Maringá-PR

Aeroclube-RN

APVE Londrina-PR

Basquete Clube Vizinhança-DF

BAX Catanduva-SP

Blumenau-SC

Caxias do Sul-RS

FEAC/Franca-SP

Flamengo-RJ

Foz Basquete-PR

Ituano Basquete-SP

Pró-Esporte/Sorocaba-SP

São José-SC

Santo André/Apaba-SP

Sampaio Basquete-MA

SESI Araraquara-SP

Sodiê Doces/LSB-RJ

Sport Recife-PE

Vera Cruz Campinas-SP