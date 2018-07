Ênio Vecchi quer retomar tradição no Palmeiras

Nesta sexta-feira, eu tive oportunidade de entrevistar o técnico Ênio Vecchi, que assumiu recentemente o time do Palmeiras, adulto e Sub-19, aqui na redação do Estadão.

Confira o bate-papo (vídeos neste post) com o competente treinador, que começou sua carreira como jogador na equipe do Palmeiras e espera recolocar o clube em um papel de destaque no basquete.

O primeiro vídeo é sobre o projeto do Palmeiras…

A segunda parte é sobre o futuro do basquete brasileiro, seleção…

Vale conferir!