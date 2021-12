Equipe baiana de basquete 3×3 realiza intercâmbio com o São Paulo DC

Campeão brasileiro de basquete 3×3 adulto e sub-23 no último final de semana, o São Paulo DC é uma referência na modalidade há alguns anos e, mais uma vez, vai compartilhar sua experiência. A Associação Amigos da Bola Laranja, da Bahia, está na cidade para participar da fase final da Liga ANB e aproveitou para realizar um intercâmbio.

“É uma imensa alegria poder passar um pouco da nossa experiência e forma de trabalho para equipes de outros Estados. Isso ajuda no desenvolvimento da própria equipe ABL-LEM e também do basquete 3×3 na sua região. Por isso, estamos sempre abertos a compartilhar informações, experiências e vivencias com outras equipes”, afirmou Gustavo Bracco, supervisor do São Paulo DC. “Fizemos muito isso quando disputamos competições em outros países. O Renato Silva Silveira gostou muito da clínica que o nosso técnico, Juninho Mariano, ministrou este ano em Salvador e nos procurou para realizar este intercâmbio”, acrescentou.



As equipes do São Paulo DC e do ABL-LEM durante o intercâmbio. Foto: São Paulo DC/Divulgação

Na visão do treinador Renato Silva Silveira, os atletas da ABL-LEM estão vivenciando um momento especial. “Para nós da ABL, da Cidade de Luís Eduardo Magalhães, interior da Bahia, é uma realização de um sonho poder treinar e jogar com o São Paulo DC, que é a principal equipe de Basquete 3×3 do Brasil. O SPDC é um espelho para toda equipe da modalidade em nosso país. E para mim, como treinador, está sendo uma oportunidade única poder aprender mais sobre o Basquete 3×3 com o Juninho Mariano, que na minha visão, hoje é o melhor Coach de Basquete 3×3 das Américas”, comentou.

“Como atleta e por conhecer bem meus companheiros de equipe (os quais tenho como família), digo por todos, que estamos extasiados com a honra e a oportunidade de conhecer essa seleção que é o São Paulo DC, comandado pelo Juninho Mariano, que assim como os atletas de todas categorias, nos acolheram, como se fôssemos da casa. Jogar e aprender com caras que representam o nosso Brasil na seleção, mundo à fora é sim um sonho e conseguimos realizá-lo. Fico admirado com tamanha garra, união e energia dessa equipe. Como deu para perceber, a gratidão é imensa pela oportunidade”, afirmou o atleta Gui Passos, da equipe baiana.