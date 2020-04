‘Espero que o Pinheiros resolva minha situação’, diz Morro, após ganhar ação na Justiça

Uma decisão do juiz Jean Marcel Mariano de Oliveira, da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, determinou nesta semana o retorno do pivô Morro ao Pinheiros para seguir um tratamento de um problema nos dois joelhos que começou em 2012 e posteriormente voltar ao basquete. O processo na Justiça foi iniciado em junho de 2017. Ainda cabe recurso.

Aos 35 anos, o jogador espera que o clube possa cumprir o que prometeu no decorrer do processo de recuperação, inclusive com uma segunda cirurgia no joelho direito. Na primeira em julho de 2016, o processo cirúrgico foi malsucedido. “Por mim, essa situação teria sido evitada desde o primeiro dia, mas, na primeira tentativa, falaram que fariam uma cirurgia para resolver, mas abriram meu joelho e não fizeram nada. Depois do pós-operatório, eles falaram que iriam resolver e simplesmente avisaram o fisioterapeuta que não era mais para me tratar e pararam de me pagar. Depois disso entendi o recado”, afirmou Morro, em entrevista exclusiva ao blog.



Morro em ação pelo Pinheiros em partida do NBB. FOTO: LNB

Morro chegou ao Pinheiros em agosto de 2007. Foram quase dez anos de casa antes de decidir entrar com uma ação na Justiça. O problema no joelho esquerdo começou em 2012, depois passou para o direito, quando sofreu com idas e vindas, até que se decidiu por uma cirurgia em março de 2016. O laudo foi do ortopedista Caio D’Elia, médico do clube até 2015, que detectou um derrame articular.

A intervenção foi pelo SUS, mas, diante do que observaram ao abrir o joelho do jogador, os médicos optaram por não realizar o procedimento. A conversa continuou com o Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, então diretor de área de esportes olímpicos e formação, e Carlos Osso, ex-diretor do clube, até que as promessas, segundo Morro, não foram cumpridas e o caso foi passado ao departamento jurídico do Pinheiros.

“É uma situação muito triste e complicada, porque eu tenho um apego imenso pelo clube e principalmente pelos funcionários de lá. Mas infelizmente a diretoria da época não quis resolver o meu problema no joelho e eu já estou ficando com uma idade avançada, então não posso mais ficar esperando a boa vontade deles”, afirmou Morro.

Em dezembro de 2018, perto do Natal, o juiz deu parecer favorável para o jogador ser reintegrado. A oficialização aconteceu no dia 28 de janeiro de 2019, quando ele foi registrado como funcionário do clube, pela CLT, com um salário de R$ 16.500 mensais na carteira de trabalho. O Pinheiros nunca pagou um centavo. Ele foi enviado ao INSS, que não o aceitou e Morro foi parar no chamado ‘limbo previdenciário’.

Agora, Morro espera que o clube possa realizar o tratamento necessário no joelho e, quem sabe, voltar às quadras. “Espero a mesma coisa que venho esperando desde 2015. Que eles venham conversar comigo para resolver essa situação que eles causaram. Não espero reconhecimento pelos anos e títulos. Espero que eles assumam suas responsabilidades como empregador, assim como cumpri as minhas, como empregado”, afirmou.

“Entendo que quanto mais demorar para resolver, mais difícil será a recuperação. Quero ir passo a passo. Voltar a treinar como um atleta profissional, sentir a rotina de treinamentos e me sentir confiante em voltar a correr e saltar como antes”, completou.

Neste período em que ficou afastado, Morro ajudou em um negócio familiar para poder se sustentar. “Mas é complicado ficar nessa incerteza, se estarei aqui amanhã, se o Pinheiros vai me chamar de volta para a continuidade do meu contrato”, encerrou.

O blog procurou Carlos Osso, que deu sua versão sobre o fato. “Na minha opinião nos o tratamos muito bem, o departamento médico se dedicou muito em tentar recuperá-lo, tanto que ele fez várias visitas a médicos especialistas do Hospital das Clínicas (HC), mas percebemos que era difícil a sua recuperação. Ele sempre reclamou disso e disse que o médico dele resolveria o assunto. O departamento médico do Pinheiros, que é independente do esporte, não concordava com o posicionamento do atleta. Ele ficou praticamente a temporada (2015-2016) toda no banco, porque César (Guidetti, técnico da equipe) solicitou, mas, sem jogar porque não tinha condições”, explicou. “Não tem promessas, nós fizemos tudo que era possível para recuperá-lo, somente que depois da temporada, o dispensamos e ele ficou bravo”, completou.

Osso enviou ainda ao blog um relatório detalhado da temporada 2015-2016. Morro participou de apenas 48% dos treinos técnicos (perdeu 118 atividades) e 70% dos treinos físicos (perdeu 35 trabalhos). Foram 27 jogos de um total de 78 do Pinheiros. O documento ainda detalha todos os problemas médicos sofridos pelo jogador e os tratamentos recebidos.

Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira também respondeu ao blog. Afirmou que tudo foi feito da melhor maneira e que Morro recusou o que foi proposto pelo Pinheiros. Segundo ele, o clube ofereceu pagar o procedimento cirúrgico com o profissional desejado pelo jogador, um ano de salário no período de recuperação e todo o processo de fisioterapia, mas o pivô não aceitou e entrou com uma ação na Justiça. “Ele (Morro) chegou a apertar a minha mão e do diretor jurídico do Pinheiros com a presença do advogado e do agente dele, mas, na semana seguinte, desistiu. Tentamos até o último instante chegar a um acordo para recuperá-lo”, disse.