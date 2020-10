ESPN liderou audiência dos canais por assinatura em quatro dos seis jogos das finais da NBA

A temporada 2019/2020 da NBA chegou ao fim no último domingo com o título do Los Angeles Lakers na final contra o Miami Heat. A ESPN comemora o resultado da audiência. Com transmissão exclusiva na TV por assinatura – a Band exibiu na TV aberta -, a série decisiva registrou altos índices e garantiu a liderança entre todos os canais fechados em quatro dos seis confrontos finais, incluindo o derradeiro jogo no último domingo.



LeBron James em ação nas finais da NBA. Foto: ESPN/Divulgação

A emissora também registrou um crescimento de 32% no público que acompanhou as transmissões em relação à temporada passada. E tudo isso sob os efeitos da pandemia do novo coronavírus. A competição foi interrompida no início do mês de março e retornou apenas em 31 de julho, no complexo ESPN Wide World of Sports, no Walt Disney World, em Orlando, na Flórida.

Ao longo da temporada da NBA, a ESPN exibiu 170 partidas ao vivo. A transmissão de todos os jogos realizados na ‘bolha’ foi de maneira remota, com os profissionais, incluindo narradores e comentaristas, em casa.

A ESPN seguirá com os direitos de transmissão da NBA para o mercado brasileiro, mantendo a exclusividade das finais na TV por assinatura. A SporTV também exibiu os jogos. O calendário da próxima temporada ainda não foi divulgado pela NBA, mas existe um expectativa de que o retorno aconteça em janeiro de 2021.