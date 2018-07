Há quem torça contra. Mas não vejo motivo para preocupação em Los Angeles. O desempenho na pré-temporada da NBA é o pior desde 1982 – sete derrotas em sete jogos -, mas o esquadrão dos Lakers vai engrenar. Tenho convicção disso.

Basta ver que em apenas uma destas derrotas – para o Sacramento Kings – o técnico Mike Brown contou com o quinteto titular: Steve Nash, Kobe Bryant, Metta World Peace (ex-Ron Artest), Pau Gasol e Dwight Howard atuaram mais de 30 minutos.

Claro que Kobe e Howard inspiram cuidados. O ala, que já teve um problema no ombro, agora sofre com um problema no pé direito que o tirou da derrota para o Los Angeles Clippers na quarta-feira, que vai deixá-lo de fora também contra o Sacramento Kings na quinta e, muito provavelmente, do início da temporada na próxima semana.

Maior contratação da franquia para esta temporada, o pivô não está 100% fisicamente após um longo período de recuperação de uma cirurgia nas costas e, por enquanto, entrou em quadra apenas uma vez.

Mike Brown também não está forçando muito o ritmo do veterano Steve Nash. O treinador tem utilizado o armador de 38 anos com parcimônia. Na quarta, por exemplo, o canadense atuou exatos 24 minutos e 50 segundos.

Apesar deste cenário não muito favorável próximo do início da temporada, os fãs dos Lakers podem ficar tranquilos. O Los Angeles será fortíssimo tão logo se entrose e, com certeza, vai brigar pelo título desta temporada, fazendo frente ao Miami Heat.

Confira os primeiros minutos de Dwight Howard como jogador dos Lakers: