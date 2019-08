Estados Unidos são favoritos ao título no Mundial; Kemba Walker ao MVP

O Mundial de Basquete Masculino começa neste sábado, com o jogo entre Angola e Sérvia, às 4h30 (horário de Brasília), em Foshan, na China, e, apesar dos desfalques, os Estados Unidos continuam com o status de favorito. A seleção americana recebeu 53,8% dos votos entre jornalistas dos 32 países participantes do torneio, segundo publicação do site RunRepeat.

O blog participou da votação após receber um convite de Dimitrije Curcic, diretor de conteúdo de basquete da RunRepeat. Ao todo foram 12 questões sobre o desempenho das seleções e dos jogadores na competição que termina no dia 15 de setembro.



Apesar dos desfalques, EUA ainda são os favoritos. Foto: Saeed Khan/AFP

A Sérvia é apontada como principal rival dos EUA no Mundial e recebeu 38,5% dos votos na questão sobre qual seleção conquistará o ouro na China. Os sérvios lideram (44,2%) na indicação pela medalha de prata. Já os gregos são favoritos ao bronze, com 36,5%.

Na questão sobre o desempenho ofensivo, os EUA, do técnico Gregg Popovich, receberam 84,6% dos votos como equipe que terá o ataque mais positivo. Os americanos, no entanto, ficaram apenas em quarto no quesito defesa. A Sérvia recebeu 30,8% dos votos, seguida de França (26,9%) e Grécia (21,2%).

A Nigéria ficou com 25% dos votos como possível surpresa do Mundial. O Brasil, com 7,7%, ficou em terceiro, com o mesmo porcentual da Austrália, e atrás da Argentina, com 9,6%. A Espanha (17,3%) foi apontada como o país com maior chance de decepcionar, seguida de Rússia (13,5%) e França (11,5%).

Em relação aos jogadores, Kemba Walker, armador dos EUA, ficou com 36,5% dos votos na questão sobre quem será o MVP? O americano superou os sérvios Nikola Jokic (23,1%) e Bogdan Bogdanovic (15,4%), além do grego Giannis Antetokounmpo, que também recebeu 15,4% na votação.

Giannis Antetokounmpo foi apontado como favorito para ser o cestinha da competição com 43,1% e também o maior reboteiro, com 28,8%. Nick Calathes, compatriota de Antetokounmpo, ficou na frente na questão sobre assistências, com 28,8%.

Já o quinteto ideal eleito pelos jornalistas conta com Kemba Walker (EUA), Bogdan Bogdanovic (Sérvia), Jayson Tatum (EUA), Giannis Antetokounmpo (Grécia) e Nikola Jokic (Sérvia). O blog só não votou no americano Tatum nesta questão. Optei por Domantas Sabonis, da Lituânia.

A pesquisa completa da RunRepeat você foi pode conferir aqui.