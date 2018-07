EUA encerram período de treinos com jogo empolgante

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, por ter sido campeão mundial no ano passado na Espanha, os Estados Unidos levaram um time alternativo para o Pan-Americano de Toronto e optaram por não participarem da Copa América. Mas isso não quer dizer que não há preocupação em preparar o time para busca o ouro olímpico.

O técnico Mike Krzyzewski, o Coach K, convidou 34 jogadores para participarem de um período de treinamentos em Las Vegas. As atividades aconteceram terça, quarta e foram finalizadas na quinta-feira, com o tradicional embate entre o time azul e o time branco. A partida foi disputada no Thomas and Mack Center, ginásio da Universidade de Nevada, que ficou lotado.

Com os astros poupados da atividade – LeBron James, Stephen Curry, James Harden e Kevin Durant acompanharam o jogo do banco de reservas -, o time branco superou o azul por 134 a 128.

O destaque da equipe vencedora foi DeMarcus Cousins. O pivô do Sacramento Kings terminou o jogo com um duplo-duplo, ao anotar 24 pontos e amealhar 11 rebotes. Ele registrou ainda três assistências e três recuperações de bola.

Além de Cousins, o time branco teve como titulares Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Blake Griffin (Los Angeles Clippers), Klay Thompson (Golden State Warriors) e Michael Carter-Williams (Milwaukee Bucks). Mason Plumlee (Portland Trail Blazers), Terrence Jones (Houston Rockets), Arron Afflalo (New York Knicks) e Draymond Green (Golden State Warriors) completaram o time.

A equipe azul começou o jogo com Bradley Beal (Washington Wizards), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Andre Drummond (Detroit Pistons), Kenneth Faried (Denver Nuggets) e Harrison Barnes (Golden State Warriors). As opções no banco foram Elfrid Payton (Orlando Magic), Victor Oladipo (Orlando Magic), Amir Johnson (Boston Celtics) e Rudy Gay (Sacramento Kings).

O destaque pelo lado azul foi Andre Drummond. O pivô do Detroit registrou um duplo-duplo, com 27 pontos e 16 rebotes. Harrison Barnes também terminou com um duplo-duplo (21 pontos e dez rebotes). Oladipo também teve boa atuação, com 25 pontos, nove rebotes e cinco assistências.

Confira vídeo com os melhores momentos do jogo:



Diretor executivo do Team USA, Jerry Colangelo, se empolgou com o desempenho dos jogadores no jogo. “Foi uma grande festa, com jogadas espetaculares, que nos permitiram encerrar os treinamentos de uma maneira muito positiva, como começamos, todos unidos pela nova cultura de apoio e entrega à equipe nacional”, discursou. “Isso nos será de grande valor frente às próximas equipes nacionais que formaremos para o Rio-2016 e para o próximo Campeonato Mundial”, completou.

A expectativa para os próximos meses será em relação à participação dos astros na Olimpíada. LeBron James, por exemplo, não garantiu que estará no Rio, dizendo que só pretende tomar uma decisão ao final da temporada da NBA e em conjunto com o Cleveland Cavaliers. A tendência, no entanto, é que os principais jogadores defendam os EUA no torneio.

A boa notícia foi que Kobe Bryant indicou que gostaria de se despedir da seleção na Rio-2016. Apesar de não estar na pré-lista de 34 jogadores, Colangelo afirmou que pode abrir uma exceção para o astro do Los Angeles Lakers.