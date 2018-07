Ex-All Star da NBA trabalha como gerente em cafeteria

Vin Baker disputou quatro vez o All-Star Game da NBA, foi campeão olímpico pelos Estados Unidos em Sydney-2000 e ganhou US$ 100 milhões ao longo da carreira. O glamour, no entanto, não faz mais parte da vida do ex-pivô.

Aos 43 anos, ele enfrenta um recomeço. Os problemas com o alcoolismo fizeram Baker perder sua fortuna. Agora, trabalhando como gerente de uma cafeteria Starbucks, o ex-jogador quer apenas usar sua história para evitar que outras pessoas possam seguir o mesmo caminho.

“Eu poderia ter terminado preso ou até morto”, afirmou Baker, em entrevista ao Providence Journal. “Era alcoólatra, perdi uma fortuna, tinha um grande talento e o perdi”, completou.

“É assim que essas coisas acabam. Eu hoje tenho a força para dirigir uma cafeteria e tentar dar auxílio aos meus familiares. Eu acho isso muito mais heroico do que ser um cara de 2,11 metros dando um arremesso”, continuou.

Baker foi selecionado pelo Milwaukee Bucks na 8ª posição no draft de 1993. Quatro temporadas depois foi defender o Seattle SuperSonics (atual Oklahoma City Thunder), também com destaque. Os problemas com o álcool vieram justamente após conquistar o ouro em 2000.

O ex-pivô passou por Boston Celtics (2002-2004), New York Knicks (2004-2005), Houston Rockets (2005) e Los Angeles Clippers (2006) sem brilho. Baker assinou com o Minnesota Timberwolves em outubro de 2006, mas não disputou nenhum jogo oficial e se aposentou por não ter mais condições físicas.

Entre as pessoas que o jogador é grato está Howard Schultz, ex-dono do Seattle Supersonics e CEO do Starbucks. “Nesta empresa, há oportunidades para todos. Tenho uma situação excelente aqui. As pessoas são maravilhosas”, comentou.

Ele recebeu também ajuda de Jason Kidd. O treinador do Milwaukee Bucks convidou Baker para fazer parte da comissão técnica da equipe na Summer League (Liga de Verão) da NBA. “Tenho de pegar minha história e mostrar que a pessoa pode dar a volta por cima”, resumiu Baker.

Confira vídeo do desempenho do Vin Baker no All-Star Game: