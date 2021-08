‘Extremamente feliz’ com título da LBF pelo Ituano, Alana Gonçalo embarca para Espanha

O calendário do basquete feminino não permitiu muita comemoração para Alana Gonçalo. A armadora conquistou o título da Liga de Basquete Feminino pelo Ituano no domingo, ao superar o Blumenau na série final por 3 a 0, e já embarcou para se apresentar ao Melilla Sport Capital La Salle, da Espanha, nesta segunda-feira.

“Estou extremamente feliz com esse título, da forma que foi e com a equipe que tive a oportunidade de jogar, aprender e crescer. Foi, sem dúvida, um ano muito desafiador para mim e, por isso, o título e o prêmio têm um gostinho diferente”, afirmou Alana, que foi eleita a MVP (Jogadora Mais Valiosa) das Finais da LBF. “Agradeço demais a minha família, amigos e o time por confiarem no meu trabalho e seguirem ao meu lado nos dias difíceis”, completou.



Alana Gonçalo faturou o seu primeiro título de LBF. Foto: Sávio James / LBF

A armadora terá um pouco mais de um mês para se preparar para o jogo de abertura da Liga Feminina 02 Espanhola (LF2). O Melilla Sport Capital La Salle enfrenta o Ingenia Solar Energy Costa de Almeria, no dia 02 de outubro, no Pabellón Guillermo Garcia Pezzi, em Melilla.

“Sou muito grata por esse momento que estou vivendo, mas já estou pronta para o próximo desafio na Espanha”, finalizou Alana Gonçalo, que vai para sua segunda temporada no basquete espanhol.