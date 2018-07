Fã de CR7, Drummond quer levar Detroit Pistons aos playoffs

Em uma temporada da NBA marcada pela superioridade do brilho e habilidade de homens “pequenos” contra a força e presença dos “gigantes”, ao menos um pivô tem motivos para comemorar: Andre Drummond, do Detroit Pistons.

Com médias de 16,5 pontos e 14,9 rebotes por jogo, ele é a grande esperança de sua equipe para retornar aos playoffs e, para alcançar seus objetivos, já sabe o que tem que fazer: dar exemplo aos seus companheiros.

“Eu me esforço para fazer o que faço melhor, que é recuperar a bola. Quando estou atacando, dou tudo de mim para fazer a cesta e tento ser um líder para a minha equipe”, disse o jogador de apenas 22 anos, em entrevista exclusiva ao blog.

Ao lado do armador Reggie Jackson, Drummond tem a responsabilidade de conduzir uma das franquias mais tradicionais da NBA novamente aos playoffs, fato que não acontece desde 2008/2009. A equipe ultrapassou o Chicago Bulls, soma 39 vitórias e 35 derrotas, e está na oitava colocação da Conferência Leste.

Na atual temporada, a evolução no jogo de Drummond foi tanta, que ele foi convocado pela primeira vez ao All-Star Game. “Foi incrível a experiência de estar ao lado dos melhores jogadores”.

Se o pivô de 2,13 m de altura curtiu estar em meio a estrelas, uma delas tem um lugar especial para Drummond: Kobe Bryant, ala do Los Angeles Lakers que se aposenta no fim da atual temporada. “É definitivamente uma honra ser um dos poucos jogadores a estar em quadra com ele durante sua última temporada. É uma honra conversar com ele e estar perto dele. É definitivamente um marco para minha carreira”.

Apesar de Kobe ser sua grande referência, não é só no basquete que o jogador do Detroit Pistons tem um ídolo. “Eu adoro futebol. Meu jogador favorito é o Cristiano Ronaldo, mas o meu time é a Inter de Milão”

