Fab Melo está merecendo nova chance na NBA

Fab Melo não vai resolver os problemas do veterano elenco do Boston Celtics, mas o técnico Doc Rivers deveria olhar com mais carinho para o brasileiro.

O pivô, que defende o Maine Red Claws na D’League (Liga de Desenvolvimento da NBA), virou notícia pouco antes do Natal ao dar 14 tocos na partida contra o Erie BayHawks, conquistando assim um triplo-duplo (fez ainda 15 pontos e amealhou 16 rebotes), mas não é só isso.

O brasileiro, de fato, está aproveitando o tempo em quadra para se desenvolver como jogador. Fab Melo está mais ágil, mais agressivo e, principalmente com uma melhor leitura do jogo.

Claro que o nível é outro na D’League, mas eu acredito que Doc Rivers poderia trazê-lo para o elenco. O pivô não terá muitos minutos para jogar, mas, o convívio nos treinos com Kevin Garnett, poderá ajudá-lo ainda mais neste momento.

Questionado sobre Fab Melo logo depois da partida em que o brasileiro conseguiu um triplo-duplo, Doc Rivers disse que não via o pivô pronto e que havia sido uma atuação pontual.

Só que, além da atuação exuberante contra o Erie BayHawks, no dia 22 de dezembro, Fab Melo elevou suas médias. Após um início irregular na D’League, o brasileiro agora soma 10,9 pontos, 6,9 rebotes e 3,8 tocos por partida.

Em sua última partida pela D’League, contra o Sioux Falls Skyforce, na noite de sábado, o brasileiro conseguiu um duplo-duplo, com 13 pontos e 10 rebotes, além de dar cinco tocos.

Ou seja, Fab Melo, assim como aconteceu com Scott Machado, merece uma chance de, pelo menos, brigar por alguns minutos em quadra pelo Boston Celtics.

Confira vídeo do desempenho defensivo de Fab Melo contra o Erie BayHawks: