Fab Melo ganha sobrevida na NBA com ida para Memphis

A vida de Fab Melo mudou na NBA. De um jogador com chance enorme de ficar mais um ano na D’League (Liga de Desenvolvimento) ou até ser dispensado, o brasileiro agora pode até ganhar impensáveis minutos em quadra ao ser trocado pelo Boston Celtics.

O pivô de 2,13 m, que registrou médias de apenas 1,2 ponto em seis partidas (jogou 36 minutos no total) na última temporada, vai defender o Memphis Grizzlies.

Na troca, os Celtics receberam Donte Greene. O ala, que tem 253 jogos na NBA pelo Sacramento Kings (6,1 pontos e 2,4 rebotes de média), nem sequer entrou em quadra pelo Memphis. O jogador havia assinado contrato em 17 de abril.

Fab Melo será o terceiro pivô do elenco do técnico David Joerger, que assumiu os Grizzlies recentemente no lugar de Lionel Hollins, demitido ao final da última temporada.

O titular, claro, será o espanhol Marc Gasol. A primeira opção no banco é Kosta Koufos, também contratado para esta temporada após defender o Denver Nuggets. O pivô teve médias de 8 pontos e 6,9 rebotes em 81 jogos.

O brasileiro tem chance de ficar com esses minutos restantes na rotação, mesmo com Zach Randolph e Ed Davis (ambos alas de força) no grupo. A quantidade, porém, vai depender muito do desempenho nos treinos.

A ida para Memphis pode ser benéfica para o pivô. A vida em Boston estava sendo negativa para o jogador. O antigo técnico, Doc Rivers, sempre criticava em off o brasileiro. O novo chefe, Brad Stevens, também não se empolgou muito em lapidá-lo.

Em Memphis, Fab Melo pode ganhar tranquilidade para desenvolver o seu jogo (o que é necessário, principalmente na movimentação ofensiva) e, quem sabe, provar seu valor, deixando de ser apenas mais um.

Com o pivô garantido, o Brasil tem até o momento cinco jogadores confirmados na próxima edição: Tiago Splitter, Nenê, Anderson Varejão e Vitor Faverani, além de Fab Melo. Leandrinho ainda tenta assinar com alguma equipe, o mesmo acontece com o armador Scott Machado, que foi dispensado recentemente pelo Golden State Warriors.

Lucas Bebê já confirmou que vai ficar mais uma temporada na Espanha, jogando pelo Estudiantes antes de atuar pelo Atlanta Hawks. Selecionado na segunda rodada do draft pelo Utah Jazz (em troca com o Atlanta), Raulzinho não se posicionou oficialmente, mas também não vai entrar na liga logo no primeiro ano.