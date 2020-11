Facundo Campazzo tem potencial para causar impacto imediato na NBA

Facundo Campazzo se despediu do Real Madrid no último domingo. Foi mais uma daqueles excelentes performances que colecionou na equipe espanhola, com 20 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. O armador da seleção da Argentina agora é um jogador de NBA. E o impacto na liga americana promete ser imediato.

Campazzo tem agilidade e habilidade para superar qualquer marcador e uma rapidez de raciocínio incrível para encontrar um companheiro melhor posicionado para definir o ataque.



Campazzo (dir.) em sua despedida do Real Madrid. Foto: Zipi/EFE

O Denver Nuggets também promete ser o lugar certo para que o armador de 29 anos possa se adaptar rapidamente ao novo cenário.

A equipe do Colorado fez uma campanha surpreendente na última temporada, quando foi superada apenas pelo campeão Los Angeles Lakers na final da Conferência Oeste, e conta os talentosos Jamal Murray e Nikola Jokic.

A princípio, Campazzo chega para ser reserva de Murray, mas nada impede o argentino de atuar, muitas vezes, em uma dupla com o astro da franquia.

O armador chega credenciado pelas excelentes atuações pelo Real Madrid. No clube espanhol, Campazzo foi duas vezes campeão da Euroliga (2015 e 2018), três vezes da Liga ACB (2015, 2018 e 2019) e duas vezes da Copa do Rei (2015 e 2018). Pela seleção da Argentina foi medalha de prata no Mundial da China, em 2019.