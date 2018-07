Fãs podem comprar camisa de Will Smith em “Um Maluco no Pedaço”

“Um Maluco no Pedaço” (“The Fresh Prince of Bel Air”, no original em inglês) foi uma série de 148 episódios que teve como protagonista Will Smith e foi exibida originalmente entre 1990 e 1996. Na história, ele é enviado pela mãe para morar em uma mansão luxuosa dos tios, no bairro de Bel-Air, em Los Angeles.

Will, claro, arruma muita confusão e também joga basquete. No 11º episódio (“Arrasando na quadra” ou “Courting Disaster” no original), exibido em 12 de novembro de 1990, ele entra para o time da Bel-Air Academy, onde já atuava Carlton Banks, seu primo, e causa ciúmes. Na célebre cena, Carlton rouba a bola final de Will, tenta o arremesso e acaba errando.

Confira o vídeo da cena entre Will e Carlton:

Agora os fãs da série podem matar a saudade do personagem que marcou o início da carreira do ator. A camisa da Bel-Air Academy, número 14, com Smith às costas, está disponível em diversas lojas virtuais, como o eBay. Além da tradicional versão amarela, é possível encontrar outras duas opções: verde e preta. A camisa 25 de Carlton Banks, o primo de Smith, também está disponível.



Confira o vídeo de Will arrasando no basquete:

Entre os fãs da série está LeBron James. O astro do Cleveland Cavaliers revelou no ano passado que sempre chora quando assiste ao episódio “A nova desculpa do papai” (Papa’s Got a Brand New Excuse, no original), o 96º da série e o 24º da quarta temporada.