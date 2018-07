Favoritos dão as cartas na abertura dos playoffs

Os favoritos prevaleceram nos primeiros jogos da rodada inicial dos playoffs da NBA. As equipes de melhor campanha na temporada regular jogaram em seus ginásios e fizeram valer o fator casa. Nenhum visitante venceu.

No sábado, New York Knicks e Boston Celtics foram responsáveis por abrir os playoffs no Madison Square Garden. Com ótima atuação de Carmelo Anthony, que anotou 36 pontos, o time nova-iorquino venceu por 85 a 78, em uma partida bastante equilibrada.

Confira os melhores momentos de New York Knicks e Boston Celtics:



No mesmo dia, o Denver Nuggets sofreu para derrotar o Golden State Warriors por 97 a 95. A cesta da vitória foi do veterano Andre Miller, faltando um segundo para o final da partida. O armador de 37 anos terminou como o cestinha ao anotar 28 pontos.

Confira os melhores momentos de Denver Nuggets e Golden State Warriors:



Nas outras duas séries que começaram no sábado, os anfitriões não deram qualquer chance. No Barclays Center, o Brooklyn Nets atuou em um ritmo frenético desde o início e venceu o Chicago Bulls por 106 a 89, sem ser ameaçado. O armador Deron Williams, com 22 pontos e sete assistências, foi o destaque.

Confira os melhores momentos de Brooklyn Nets e Chicago Bulls:



Já o Los Angeles Clippers derrotou o Memphis Grizzlies por 112 a 91 no Staples Center, com boa atuação de Chris Paul. O armador foi o cestinha da equipe e do jogo com 23 pontos, além de distribuir sete assistências.

Confira os melhores momentos de Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies:



As outras quatro séries dos playoffs se iniciam no domingo. Em indiana, os Pacers controlaram o jogo desde o começo e derrotaram o Atlanta Hawks por 107 a 90. O nome do jogo foi Paul George, que terminou com um triplo-duplo: 23 pontos, 12 assistências e 11 rebotes. Além disso, o ala deu um toco espetacular em Shelvin Mack (confira o vídeo).

Confira os melhores momentos de Indiana Pacers e Atlanta Hawks:



Sem Kobe Bryant, o Los Angeles Lakers tiveram uma baixa produção ofensiva e foram derrotados pelo San Antonio Spurs por 91 a 79, no AT&T Center. Em uma noite em que Tiago Splitter teve atuação discreta – anotou apenas dois pontos, amealhou quatro rebotes e deu quatro assistências -, o armador Tony Parker (18 pontos e oito assistências) e pivô Tim Duncan (17 pontos e 10 rebotes) lideram o time do Texas.

Confira os melhores momentos de San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers:



Atual campeão e dono da melhor campanha da temporada regular, o Miami Heat passou por momentos difíceis, principalmente no primeiro tempo, mas, no fim, venceu o Milwaukee Bucks com muita facilidade por 110 a 87, no AmericanAirlines Arena. LeBron James, claro, foi o destaque. O MVP anotou 27 pontos, amealhou 10 rebotes e deu oito assistências. O banco, com Ray Allen (20 pontos) e tatuado Chris Andersen e suas enterradas, também ajudou.

Confira os melhores momentos de Miami Heat e Milwaukee Bucks:



Por fim, o barbudo James Harden bem que tentou, mas o seu Houston Rockets não foi páreo para Kevin Durant e companhia. O Oklahoma City Thunder venceu por 120 a 91, no Chesapeake Energy Arena. Além de Durant, que anotou 24 pontos, o armador Russell Westbrook também se destacou, com 19 pontos, 10 assistências e oito rebotes.

Confira os melhores momentos de Oklahoma City Thunder e Houston Rockets:



As séries entre Brooklyn Nets e Chicago Bulls e Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies continuam nesta segunda-feira. Vamos ver se os favoritos vão continuar dando as cartas na NBA.